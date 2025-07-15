南韓李在明內閣人選再爆醜聞！ 女性家族部準部長疑壓榨國會助理

南韓女性家族部長準部長、國會議員姜仙祐，被爆出曾多次壓榨助理。（圖擷自姜仙祐臉書）

2025/07/15 16:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明內閣人選再爆爭議！繼副總理兼教育部長被提名人李真淑陷入抄襲學生論文、女兒違法留學醜聞之後，女性家族部準部長、國會議員姜仙祐更被爆出曾多次壓榨助理，她對此連連喊冤。

據《朝鮮日報》報導，姜仙祐傳出曾要求助理去她家分類垃圾並修馬桶，她最初強調自己聘有家事服務人員，因此從來都沒有命令助理做家務。不過，有媒體後續爆料姜仙祐確實透過Telegram指示助理去處理垃圾。

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此外，有助理指稱姜仙祐曾叫他丟廚餘，姜仙祐解釋自己那次是把前一天晚上沒吃完的東西帶到座車上當早餐，由於沒吃完就下車了，因此希望助理幫忙清理；至於修馬桶一事，自己當時是詢問助理馬桶故障要怎麼辦，後來就讓對方修理了。

據了解，姜仙祐目前已擔任國會議員5年，期間解雇助理高達46次，她澄清這是因為有1人多次被聘用和離職，實際上更換助理的次數是28次才對。

不過，南韓國會助理們對姜仙祐的行為相當不滿，直指這已涉及濫用職權和職場霸凌，在助理匿名聊天群的投票當中，有高達518人（92.7％）認為姜仙祐應退出女性家族部長提名，僅有41人（7.3％）支持她。

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