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    海平面上升威脅逐步加劇 澳洲原住民告政府敗訴

    托雷斯海峽原住民帕拜（Pabai Pabai，左）與卡拜（Paul Kabai，右）提告澳洲政府氣候怠惰，聯邦法院駁回訴求後，兩人表示極度失望與心碎。（法新社）

    托雷斯海峽原住民帕拜（Pabai Pabai，左）與卡拜（Paul Kabai，右）提告澳洲政府氣候怠惰，聯邦法院駁回訴求後，兩人表示極度失望與心碎。（法新社）

    2025/07/15 16:50

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕居住在受氣候威脅的托雷斯（Torres）海峽群島上的澳洲原住民，今（15）日在一場具備里程碑意義的法庭訴訟中敗訴。雖他們要求政府對低迷減排目標負責，但法官認為政府對全球氣溫上升影響極小，代表他們未能夠透過訴訟改變命運。

    根據《法新社》報導，托雷斯海峽群島人口稀少，散佈在澳洲最北端溫暖的海域，正受到海平面上升速度遠超全球平均水準的威脅。過去4年托雷斯海峽群島的長者們一直在法庭上抗爭，試圖證明政府未能透過有意義的氣候行動來保護他們。

    澳洲聯邦法院15日裁定，政府沒有義務保護托雷斯海峽群島免受氣候變遷的影響。雖聯邦法院法官威格尼（Michael Wigney）批評澳洲政府在2015年至2021年期間設定的減排目標，未能考慮到「現有最佳科學依據」。但他也發現，這些目標對全球氣溫上升的影響微乎其微。

    威格尼指出，澳洲因低排放目標而可能排放的任何額外溫室氣體，只會導致全球平均氣溫幾乎不可估量的微小上升。

    對於判決結果，托雷斯海峽群島原住民感到意外。島民卡拜（Paul Kabai）說「我以為判決會對我們有利，結果卻讓我震驚，現在我們還能對家人說些什麼呢？」

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