為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    跟公公唱反調！川普兒媳：白宮應對淫魔艾普斯坦案「更加透明」

    川普二媳婦賴拉認為，白宮在處理淫魔艾普斯坦案上應更加透明。（美聯社檔案照）

    川普二媳婦賴拉認為，白宮在處理淫魔艾普斯坦案上應更加透明。（美聯社檔案照）

    2025/07/15 15:38

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普政府日前就已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件達成共識，一致認定沒有證據顯示他的死亡隱藏「滅口」陰謀，也不存在接受他媒介買春的「客戶名單」，但這個說法受到「川粉」在內各方質疑，就連川普二媳婦、次子艾瑞克之妻賴拉（Lara Trump）也呼籲白宮在本案上「更加透明」。

    美國政治新聞網站《Politico》14日報導，賴拉在保守派主持人強森（Benny Johnson）的播客（Podcast）節目中表示，她相信政府會公布更多艾普斯坦案的調查文件，並希望這能儘快實現，「我確實認為這方面需要更加透明」。

    賴拉強調：「我相信此事可能還會有更多進展，而且我相信，他們（白宮）能夠公布任何訊息，只要不會危害任何證人、任何未成年人或類似情況，他們很可能會儘快公布」。

    美國司法部和聯邦調查局（FBI）先前發表共同聲明，一致認定沒有證據顯示，在2019年被依媒介未成年人性交易遭起訴，候審期間在獄中自殺身亡的艾普斯坦，他的死亡不存在「滅口」陰謀，也不存在接受他媒介買春的「客戶名單」。

    然而，川普死忠支持者向來深信這是「深層政府」刻意隱瞞真相，對川普政府的結論大為不滿，甚至迫使川普親自出面喊話支持者不要繼續追究此事，企圖鞏固其政治基礎。

    事實上，賴拉的說法與司法部長邦迪和聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在擔任公職前的言論一模一樣，曾多次承諾公布調查文件，但在掌權後立場突變，讓支持者難以接受。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播