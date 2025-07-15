跟公公唱反調！川普兒媳：白宮應對淫魔艾普斯坦案「更加透明」

川普二媳婦賴拉認為，白宮在處理淫魔艾普斯坦案上應更加透明。（美聯社檔案照）

2025/07/15 15:38

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普政府日前就已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件達成共識，一致認定沒有證據顯示他的死亡隱藏「滅口」陰謀，也不存在接受他媒介買春的「客戶名單」，但這個說法受到「川粉」在內各方質疑，就連川普二媳婦、次子艾瑞克之妻賴拉（Lara Trump）也呼籲白宮在本案上「更加透明」。

美國政治新聞網站《Politico》14日報導，賴拉在保守派主持人強森（Benny Johnson）的播客（Podcast）節目中表示，她相信政府會公布更多艾普斯坦案的調查文件，並希望這能儘快實現，「我確實認為這方面需要更加透明」。

請繼續往下閱讀...

賴拉強調：「我相信此事可能還會有更多進展，而且我相信，他們（白宮）能夠公布任何訊息，只要不會危害任何證人、任何未成年人或類似情況，他們很可能會儘快公布」。

美國司法部和聯邦調查局（FBI）先前發表共同聲明，一致認定沒有證據顯示，在2019年被依媒介未成年人性交易遭起訴，候審期間在獄中自殺身亡的艾普斯坦，他的死亡不存在「滅口」陰謀，也不存在接受他媒介買春的「客戶名單」。

然而，川普死忠支持者向來深信這是「深層政府」刻意隱瞞真相，對川普政府的結論大為不滿，甚至迫使川普親自出面喊話支持者不要繼續追究此事，企圖鞏固其政治基礎。

事實上，賴拉的說法與司法部長邦迪和聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在擔任公職前的言論一模一樣，曾多次承諾公布調查文件，但在掌權後立場突變，讓支持者難以接受。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法