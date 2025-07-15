154光年外的神秘閃光！ NASA解密罕見「超級地球」或有液態海洋

位於154光年外的「超級地球」TOI-1846 b，可能擁有液態水與大氣層，並成為NASA與韋伯太空望遠鏡（JWST）重點觀測目標之一。圖為藝術家筆下的系外行星概念圖。（歐新社資料照）

2025/07/15 17:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕距離地球154光年外，一顆行星每隔4天就發出一道微弱的閃光。根據英國《每日郵報》報導，美國航太總署（NASA）科學家終於解密了這道神秘訊號，其背後是一顆極其罕見的「超級地球」，儘管表面炙熱，卻可能藏有液態水。

這顆被命名為TOI-1846 b的行星，其特殊之處在於，它正好落在一個被稱為「半徑空隙」（radius gap）的分類斷層中。過去研究發現，許多行星若非如地球般小型的岩石行星，就是如海王星般巨大的氣體行星，尺寸介於兩者之間的行星數量極少，這往往是因為它們靠近恆星，導致原始大氣層被剝離的演化結果。TOI-1846 b的存在，為理解此過程提供了關鍵樣本。

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儘管其表面溫度估計高達攝氏315度，但研究人員推測，由於該行星很可能是「潮汐鎖定」（tidally locked）狀態，即一面永遠朝向恆星，另一面則永處黑暗，這使得水有機會在溫度較低的黑暗面或晨昏線區域以液態形式存在。團隊推測，該行星擁有一個堅固的岩石核心、一個緻密的冰層，以及一個淺層的海洋。

這次的發現，是一次海、陸、空三位一體的觀測勝利。首先由太空中的「凌日系外行星巡天衛星」（TESS）捕捉到其遮擋恆星光芒的凌日信號；接著，夏威夷的地面望遠鏡「雙子星天文台」（Gemini Observatory）利用其精密儀器，測量因行星重力引發的恆星微小擺動，以確認其質量；最後，韋伯太空望遠鏡（JWST）將負責對其大氣層進行光譜分析，以尋找水蒸氣等生命跡象氣體。

研究人員還暗示，該行星的軌道有微小的擺動，顯示同一個星系中，可能還潛藏著另一顆位於更遠、更涼爽宜居帶的行星，為未來的探索留下更多懸念。

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