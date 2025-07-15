怒告到底！法國第一夫人遭控「男兒身」 上訴最高法院

性別謠言纏身，法國第一夫人碧姬（右）誹謗案再戰最高法院。（法新社資料照）

2025/07/15 15:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕針對兩名女子散播她曾是男性的謠言，法國第一夫人碧姬（Brigitte Macron）決定將官司戰線拉到最高法院。根據法新社報導，在巴黎上訴法庭推翻對兩名被告的有罪判決後，碧姬的律師14日證實，已向法國最高法院（Court de Cassation）提出上訴。

這起案件源於2021年12月的一段YouTube影片。影片中，自稱靈媒的被告阿曼丁．羅伊（Amandine Roy）採訪了自稱獨立記者的娜塔莎．雷伊（Natacha Rey）。後者在長達4小時的訪談中，聲稱她揭露了一場「國家謊言」，指碧姬原是名為尚-米歇爾．特羅尼厄（Jean-Michel Trogneux）的男子，變性後才嫁給了未來的總統。事實上，尚-米歇爾是布麗吉特本人的親兄弟。

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這段影片在網路上病毒式傳播，甚至引發美國陰謀論者的討論。去年9月，下級法院曾判兩名女子誹謗成立，需向碧姬及其兄弟分別支付8000歐元與5000歐元的賠償金。然而，巴黎上訴法庭上週四（ 10日）推翻了此項定罪。碧姬的律師恩諾奇（Jean Ennochi）表示，碧姬的兄弟也同樣會就指控被駁回一事，上訴至最高法院。

法新社指出，多年來，有關72歲的碧姬性別的虛假訊息，一直在社群媒體上流傳。她與總統馬克宏（Emmanuel Macron）之間24歲的年齡差，也長期成為外界議論的焦點。

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