歷史上的傷痛！法國表示願討論尼日殖民屠殺賠償問題

1899年由沃萊和沙努瓦上尉率領的法國軍官，殺害尼日數千名民眾並掠奪物資。（擷自X@xspotsdamark）

2025/07/15 15:25

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕一個多世紀以來，法國為將尼日納入其西非殖民版圖，屠殺民眾並燒毀村莊，還掠奪其文物。英國《衛報》稱最近看到一份6月文件顯示，法國願意進行賠償。

根據《衛報》報導，法國常駐聯合國代表辦公室在一份6月19日文件中指出，法國仍然願意與尼日當局進行雙邊對話，並願意在出處研究或遺產合作方面開展任何合作。

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這份文件是對聯合國特別報告員杜海姆（Bernard Duhaime）之前寫的一封信的回覆。該報告員正處理4個尼日社群的投訴，這些社群代表1899年被法國「中非使命」（Mission Afrique Centrale）行動迫害之人的後裔。

杜海姆指出，雖然法國知曉這些暴行，但從未有任何中非使命官員為這些罪行負責。法國沒進行任何調查，也沒承認受影響社區遭受恐怖襲擊。

1899年由沃萊（Paul Voulet）和沙努瓦（Julien Chanoine）上尉率領的法國軍官，率領「散兵」（trailleurs，指他們麾下非洲士兵）在現今尼日社區中巡邏。他們殺害數千名民眾並掠奪物資，還恐嚇當地民眾迫使他們就範。隔年尼日正式併入法屬西非。

近年來反法情緒在非洲高漲，使法國著手處理在非洲犯下的罪行。法國總統馬克宏2021年承認對盧安達種族滅絕事件負有責任。2022年法國承認1945年在塞提夫屠殺阿爾及利亞平民。2023年5月法國就1947年馬達加斯加起義的殘酷鎮壓正式道歉。

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