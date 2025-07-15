澳總理訪中蒙陰影！多名澳記者遭中共保安包圍 限制行動逼交影像

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）近日展開對中國的6天訪問，今（15）日下午與中國國家主席習近平會談。（歐新社）

2025/07/15 15:07

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）近日展開對中國的6天訪問，今（15）日下午與中國國家主席習近平會談。然而就在正式會談前幾個小時，隨團採訪的澳洲媒體記者們卻在北京遭遇中方保安人員盤查、限制行動，甚至被要求交出拍攝畫面，事件引發國際媒體關注。

根據《衛報》報導，來自ABC、SBS、第九頻道、第七頻道與Sky News等澳洲主要媒體的記者，今日在北京著名景點鐘鼓樓進行拍攝，並獲得當地官方事前核准。記者由澳洲外交官陪同，但過程中卻遭到多達8名疑似市政單位聘用的中國保安靠近盤查，並聲稱要等警方到場處理。

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此外，保安人員一度要求媒體交出拍攝內容，還不准許攝影記者們離開。現場記者指出，1名澳洲駐北京大使館的官員當場強硬介入，要求中方人員讓步，強調澳方記者擁有合法採訪權利，最後這些保安一路尾隨記者們上了巴士，記者們得以順利離開。

「他們說我們不能離開，但我們最終還是順利上了巴士，沒有進一步衝突，」ABC記者茲吉迪克（Stephen Dziedzic）受訪時表示。他坦言，這次衝突並不激烈，也沒有人感受到人身威脅，但仍顯示出中國對媒體與外國人長期存在的政治壓力與不信任。

他也指出，與幾天前他們在上海感受到的開放氣氛相比，北京對外國媒體的態度明顯收緊，令人擔憂，他表示：「這件事只是再次提醒大家北京始終存在的政治氛圍，尤其當涉及外國人時更為敏感。這裡與我們幾天前在上海感受到的開放氣氛，仍有很大差距。」

根據報導，艾班尼斯此次訪中，預計將與中方討論多項敏感議題，包括關鍵礦產供應鏈、雙邊貿易與區域安全問題。他也預計將當面提出中國軍艦環澳航行、以及澳籍學者楊恆均遭拘留等議題。

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