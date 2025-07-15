歐盟考慮就加薩戰爭對以色列採取行動 但仍存在分歧

歐盟外交政策負責人卡拉斯提出10項可能對以色列採取的措施。（法新社）

2025/07/15 15:16

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕歐盟各國外交部長將於15日討論針對以色列在加薩戰爭中採取的行動的應對措施，但很可能因分歧問題不會就任何方案達成協議。

根據《法新社》報導，在以色列被發現以人權為由違反雙方合作協議後，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）提出10項可能採取措施。這些措施包括暫停協議或限制貿易聯繫、制裁以色列部長、實施武器禁運等。

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雖然人們對加薩走廊災難日益憤怒，但歐盟各國在如何應對以色列問題上仍存在分歧，目前似乎還沒有達到採取行動臨界點。以色列如何履行對歐盟的承諾，改善向加薩的人道主義援助，將在很大程度上決定討論基調。

以色列在與哈瑪斯戰爭中嚴重限制援助，加薩200萬居民面臨人道主義危機。卡拉斯10日表示，她已與以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）達成協議，將開放更多入境點並允許更多糧食進入加薩。卡拉斯14日說，看到一些好跡象，有更多卡車進入加薩。

約旦外交大臣薩法迪（Ayman Safadi）14日在布魯塞爾舉行的歐盟與鄰國會議上指出，加薩局勢仍然是災難性。薩爾在同個會議上聲稱，相信以色列將避免歐盟採取進一步行動。

雖然歐盟目前似乎無法對以色列採取任何進一步行動，但光是走到這一步就已是邁出重要一步。直到3月以色列與哈瑪斯停火協議破裂後，歐盟才同意重新審查與以色列合作協議。在此之前，支持以色列國家和傾向巴勒斯坦國家之間的深刻分歧，阻礙歐盟行動。

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