性都再起？ 東莞提倡夜經濟「應批盡批」惹議 政府火速下架網頁

中國廣東省東莞市人民政府辦公室昨天發布《東莞市促進服務消費高質量發展實施方案》。（法新社資料照）

2025/07/15 14:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期多地推動「夜經濟」發展，昨天（14日）廣東省東莞市人民政府辦公室發布《東莞市促進服務消費高質量發展實施方案》，提到要對酒吧、娛樂場所的駐唱、駐演等營業性演出活動，實施「應批盡批」便利化審核，引發熱議。今天（15日）再點入東莞市《實施方案》網頁，卻顯示「404」錯誤，網頁已無法開啟。

綜合媒體報導，東莞市人民政府辦公室昨發布《東莞市促進服務消費高質量發展實施方案》，除了提出打造美食經濟、引導飯店朝向複合型態轉型升級，更提到要豐富文化娛樂消費，「激活夜間消費動能，對酒吧、娛樂場所的駐唱、駐演等營業性演出活動實施『應批盡批』便利化審批」。

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據《紐約時報中文網》報導，東莞市曾是中國的「性都」，以「莞式服務」聞名。然而，在中國政府多年來嚴厲的「掃黃」風暴席捲下，人口逾800萬的東莞市經濟遭受了空前打擊。如今東莞市當局再提「夜經濟」發展，自然引起中國網友關注。

記者嘗試點擊《東莞市促進服務消費高質量發展實施方案》網頁，卻顯示「404」錯誤，網頁已無法正常開啟。

由於中國法律明文禁止賣淫嫖娼，港媒《香港01》報導，早年東莞市色情業主要依靠政府、公安當局內部人員的庇護而發展。東莞色情業最發達時期，估算地下色情業和其直接、間接的關聯產業，每年產生經濟效益近500億元人民幣（約新台幣2045億元）。

本報記者今再嘗試點擊《東莞市促進服務消費高質量發展實施方案》網頁，卻顯示「404」錯誤，已無法正常開啟。（圖擷自東莞市人民政府網站）

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