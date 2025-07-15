港府推同志法案！特首李家超：不做就違法治

2015年香港同志遊行中，參與者高舉象徵多元平權的彩虹旗步行上街。港府近日提出法案承認海外同志伴侶有限權益，引發社會關注與政治爭議。 （路透資料照）

2025/07/15 13:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港政府擬根據終審法院裁決，設立「同性伴侶關係登記機制」，讓已在海外註冊的同性伴侶享有醫療及身後事相關權利，但遭立法會多個政黨表明反對。行政長官李家超15日於行政會議前受訪時重申，政府有義務履行法院命令，不能違反法治原則，並形容「違反法治後果嚴重」；不過，他也表示會尊重立法會的最終審議結果。

據《明報》報導，香港終審法院於2023年，就香港社會民主連線（社民連）前黨主席岑子杰案的裁定，特區政府須設立「替代法律框架」，使同性伴侶關係獲得某種程度法律承認。李家超指出，政制及內地事務局提出的草案，僅涵蓋醫療決策與身後事安排兩項權利，強調草案內容已經詳細研究並徵詢法律意見，符合法院裁決精神。

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此草案排除財產繼承、稅務、移民等範疇，部分同志平權團體批評其保障範圍過窄，未能實現法院要求的「實質性承認」；另一方面，香港親中建制派政黨則普遍表明反對，強調應維護傳統家庭價值，引發社會兩極反應。

李家超表示，香港的婚姻制度維持為「一男一女、一夫一妻」的異性婚姻，而終審法院亦在判決中明確確認，《基本法》保障的婚姻制度並不包括同性婚姻。他強調，此次草案並非為推動同性婚姻，而是依法律命令履行憲制責任。

針對多數政黨反對態度，李家超指出，《基本法》賦予立法會審議、修訂與表決法案的職責，行政機關與司法機關「各司其職」。特區政府將全力配合立法會審議過程，並尊重最後的立法結果，無意干預立法權運作。

據法新社報導，香港自從被法院要求建立同志伴侶替代框架後，社會上對性別平權議題的討論逐漸升溫。雖然中國未承認同性婚姻，香港民意卻持續轉變。根據2023年調查，支持同志婚姻的比例已達60％，顯示港人對多元權益的接受度日漸提高。

香港特首李家超。（路透資料照）

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