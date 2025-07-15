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    中國AI Deepseek不敢談「南京紅姐」！ 詭異回答曝光

    和Deepseek問答的截圖。（擷取自Deepseek）

    和Deepseek問答的截圖。（擷取自Deepseek）

    2025/07/15 12:08

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「南京紅姐」事件近期引發外界廣泛討論，其中受害者一句「來都來了」，更成為近期網路上最紅的台詞。對此，有網友嘗試詢問中國AI Deepseek，該事件是否能作為創作素材改編熱門歌曲《大展鴻圖》，結果遭系統以「涉及特定事件」為由拒絕回應，還瞎扯「堅信在黨的領導下，中國的明天會更加美好」。實際詢問Deepseek是否知道南京紅姐事件，沒想到該模型卻回應「目前沒有權威媒體報導或官方通報提及此名稱的公開事件。」

    南京紅姐事件是一起引發廣泛關注的中國社會事件，一名38歲的焦姓男子，以偽娘形象誘騙多名男性發生性行為，並偷拍過程上傳至網絡平台牟利。受害者人數一度被誇大為1691人，但警方確認為237人。其中一名外型壯碩剽悍的外籍教師，在發現「紅姐」是男性後震驚，卻表示「來都來了」繼續發生關係，也讓這句台詞掀起一股熱潮。

    不料，有網友貼出和Deepseek問答的截圖，只見Deepseek系統在面對與「南京紅姐」相關的創作提問時，不僅第一時間標註「思考已停止」，更進一步長篇敘述官方立場，指出文藝創作應「傳遞正能量」、「符合當代中國發展」，甚至提及「堅信在黨的領導下，中國的明天會更加美好」等政治語句。

    根據後續實測，當直接詢問「你知道中國南京紅姐嗎？」時，Deepseek則改口回應：「目前沒有權威媒體報導或官方通報提及此名稱的公開事件。」系統接著指出，「紅姐」可能是地方性人物或網路綽號，強調相關訊息未經證實，可能屬於「網路片面傳言」或「舊聞翻炒」，並提醒用戶應該「保持清醒頭腦，不傳謠、不信謠」。

    儘管Deepseek不承認「南京紅姐事件」的存在，但該事件早在中國社群平台上大量流傳，也有不少中媒報導。

    Deepseek作為中國自主研發的大型語言模型，在敏感詞與政治事件上的處理方式，與過去中國對於言論控制的一貫作風一致。不過，目前並未看到中國網路平台封鎖「紅姐」關鍵字，Deepseek卻自我審查，避談此事。

    Deepseek的競爭對手ChatGPT指出，Deepseek可能內建了嚴格的內容審查機制，主動避免回應涉及敏感話題、性別爭議、隱私或爭議事件的問題，以符合平台或法律規範。由於南京紅姐事件涉及偷拍、性交易和大量受害者隱私，AI可能為避免涉入法律灰色地帶，自動屏蔽或迴避回答相關內容，降低爭議風險。而即便關鍵字本身沒被封鎖，但AI產品開發者為避免引發敏感輿論或被政府監管，可能在後端設置了屏蔽策略。

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