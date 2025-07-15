美國養老院突發火災 9人死亡1人重傷

美國加布里埃爾之家13日突發火災，造成9人死亡和1人重傷。（路透）

2025/07/15 12:25

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國麻薩諸塞州福爾里弗（Fall River）市政府表示，加布里埃爾之家（Gabriel House）13日突發火災，造成9人死亡和1人重傷。

根據《CBS News》報導，加布里埃爾之家13日晚上9點30分左右突然起火。消防員趕到現場時，發現濃煙滾滾，火勢從正門竄出，還有幾人從窗戶探出頭來等待救援。

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福爾里弗市消防局局長培根（Jeffrey Bacon）指出，約有30名住民被緊急送往醫院，5名消防員受輕傷。除了9名罹難住民外，14日早上還有1住民情況危急。

86歲的威利特（Eleanor Willet）是罹難者之一，威利特兒子迪克森（David Dixon）說，他仍在努力理解事情經過。

麻薩諸塞州布里斯托爾縣（Bristol）地方檢察官奎因（Thomas Quinn）確認，其他受害者分別為64歲的阿爾伯納茲（Rui Albernaz）、61歲的科德加（Ronald Codega）、69歲的達迪（Margaret Duddy）、78歲的金（Robert King）、71歲的麥欽（Kim Mackin ）和78歲的羅雄（Richard Rochon）。

火災中遇難的1名70歲女性和1名77歲男性姓名，目前仍尚未公佈。培根聲稱這起火災為無法預料的悲劇。

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