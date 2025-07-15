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    川普認清普廷虛假承諾 梅蘭妮亞一句話點醒他

    美國總統川普（左）與其妻子梅蘭妮亞（右）。（美聯社）

    美國總統川普（左）與其妻子梅蘭妮亞（右）。（美聯社）

    2025/07/15 14:21

    劉力仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤時，談到俄烏戰爭現況。川普透露，妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）多次在他與俄羅斯總統普廷通話後提醒，普廷並未遵守承諾，仍持續攻擊烏克蘭，他也看清普廷對烏國和平協議議題不斷背棄諾言。

    川普於記者會上表示，他多次與普廷通話，回家與梅蘭妮亞分享「今天與普廷通話，我們談得很愉快」，認為烏俄和平協議有望。不過某次梅蘭妮亞回說「真的嗎？剛剛又有另外一座城市被襲擊了。」

    「還有次我回家說：『第一夫人，我剛和普廷談過，我覺得事情快結束了。』不過，梅蘭妮亞卻對我說，「喔？真奇怪？他們（俄軍）剛炸了一間養老院」，當下他還反問「什麼？」

    報導提及，儘管川普與普廷通話期間曾提出和平建議，俄軍仍持續以無人機、飛彈轟炸烏克蘭。川普上週曾表達不滿，直言「我對普廷不滿意，因為他殺了太多人」，並透露考慮提供更多援助給烏克蘭，以協助其抵抗俄軍攻勢。

    川普今天（14日）宣布，已同意對北約盟國出售武器，並對普廷祭出最後通牒，要求在50天內與烏克蘭達成和平協議，否則將面臨「百分之百關稅」制裁。

    與此同時，呂特表示，「這次是歐洲各國的集體挺身而出」，並點名德國、芬蘭、丹麥、瑞典、挪威、荷蘭與加拿大等國，已表態願意加入協助烏克蘭的行列。「這只是第一波，後續還會有更多國家響應，我們會透過北約系統，確認烏克蘭人真正需要什麼。」

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