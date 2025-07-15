想省電！印度試圖限制空調溫度 民眾看法不一

近年來空調正成為印度能源消耗的最大來源之一，資料照。（美聯社）

2025/07/15 12:21

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度政府正試圖控制民眾對空調的溫度設置，以達到節省電力的目的，民眾普遍對此看法不一，有人認為這可以大力減少印度的電力消耗，有人則覺得限制溫度將會對生活帶來諸多不便。

據《美聯社》報導，印度被認為是空調購買成長最快的市場，但大量的空調添購也導致電力消耗問題，印度政府因此試圖限制民眾使用空調的溫度，電力部長6月便提出一項規定，要求在印度銷售的空調必須配有溫度調節器，並限制溫度不能低於攝氏20度，官員表示，每將溫度上升1度，便可以節省約6%能源。

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印度民眾對此舉的反應不一，有人認為這是節省能源的第一步，而有人則指出，對於住在炎熱且潮濕城市的人來說，調高溫度只會造成生活上不便，自己4歲的女兒會因此起痱子。

近年來空調正成為印度能源消耗的最大來源之一。美國加州大學柏克萊分校的研究人員估算，在2024年的用電高峰期內，家用空調的用電量已佔印度電力需求的4分之1，而2019年至2024年間新增的空調機台用電量，竟與新德里1年的用電量相同。

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