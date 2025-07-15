為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    殺妻分屍丟垃圾箱！加州男出庭前輕生亡

    1名加州男子被指控謀殺妻子（左）和岳父（右）及岳母（中）。（美聯社）

    1名加州男子被指控謀殺妻子（左）和岳父（右）及岳母（中）。（美聯社）

    2025/07/15 11:47

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國洛杉磯縣地方檢察官14日證實，1名加州男子在監獄中自殺身亡，他被指控在洛杉磯郊區家中謀殺妻子和岳父母，然後將妻子遺體扔進垃圾袋。

    根據《衛報》報導，37歲的哈斯克爾（Samuel Bond Haskell IV）於2023年11月被捕，並被控謀殺其妻子李梅（Mei Li）、其母王艷香（Yanxiang Wang）和其繼父李高山（Gaoshan Li）。

    洛杉磯縣地方檢察官霍克曼（Nathan Hochman）表示，哈斯克爾於12日早上在獄中被發現死亡，他原定幾天後出庭接受預審。霍克曼指出，哈斯克爾沒有站在法官面前，為其被指控的罪行接受審判，反而設法逃脫法律制裁。霍克曼也說，一個承受傷痛的家庭，失去追究哈斯克爾殘酷行徑責任的機會。

    2023年11月7日，哈斯克爾僱用只會說西班牙語的工人，讓他們從他家中搬走黑色垃圾袋。工人們打開袋子發現裡面有人體骨骸後，將袋子和錢還給哈斯克爾並報警。但由於語言問題，他們的報告未受到警方重視。

    2023年11月8日有人在距離哈斯克爾家5英里的加州恩西諾市一家購物中心垃圾箱中發現1具屍體，後來被證實是哈斯克爾的妻子。因屍體被肢解成碎片，洛杉磯驗屍官辦公室花一個多月才確認身分。

    至於王艷香和李高山的屍體，至今仍未找到。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播