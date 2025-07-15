殺妻分屍丟垃圾箱！加州男出庭前輕生亡

1名加州男子被指控謀殺妻子（左）和岳父（右）及岳母（中）。（美聯社）

2025/07/15 11:47

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國洛杉磯縣地方檢察官14日證實，1名加州男子在監獄中自殺身亡，他被指控在洛杉磯郊區家中謀殺妻子和岳父母，然後將妻子遺體扔進垃圾袋。

根據《衛報》報導，37歲的哈斯克爾（Samuel Bond Haskell IV）於2023年11月被捕，並被控謀殺其妻子李梅（Mei Li）、其母王艷香（Yanxiang Wang）和其繼父李高山（Gaoshan Li）。

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洛杉磯縣地方檢察官霍克曼（Nathan Hochman）表示，哈斯克爾於12日早上在獄中被發現死亡，他原定幾天後出庭接受預審。霍克曼指出，哈斯克爾沒有站在法官面前，為其被指控的罪行接受審判，反而設法逃脫法律制裁。霍克曼也說，一個承受傷痛的家庭，失去追究哈斯克爾殘酷行徑責任的機會。

2023年11月7日，哈斯克爾僱用只會說西班牙語的工人，讓他們從他家中搬走黑色垃圾袋。工人們打開袋子發現裡面有人體骨骸後，將袋子和錢還給哈斯克爾並報警。但由於語言問題，他們的報告未受到警方重視。

2023年11月8日有人在距離哈斯克爾家5英里的加州恩西諾市一家購物中心垃圾箱中發現1具屍體，後來被證實是哈斯克爾的妻子。因屍體被肢解成碎片，洛杉磯驗屍官辦公室花一個多月才確認身分。

至於王艷香和李高山的屍體，至今仍未找到。

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