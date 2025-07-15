AV女優天使萌引退活動鬧場！ 中國粉絲當本人面撕毀簽名海報

AV界傳說級女神「天使萌」宣布在今年引退，為出道10年的AV生涯畫下句點，讓許多粉絲相當不捨。（資料照攝）

2025/07/15 13:03

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕AV界傳說級女神「天使萌」宣布在今年引退，為出道10年的AV生涯畫下句點，讓許多粉絲相當不捨。然而在近日的引退活動回顧寫真展上，卻出現有中國女粉絲鬧場。她疑似因為沒辦法如願拍到想要的合照畫面，在天使萌及在場所有粉絲的面前，撕毀她的簽名海報。對此，天使萌的經紀公司Bstar社長也在X上特別以日文、英文、簡體中文3種語言發文，痛批該粉絲踐踏天使萌與所有支持者的心意，未來將永久禁止其入場。

Bstar社長日前在Bstar官方推特發文，還原整起事件經過。7月12日，天使萌最後1天的攝影展落幕，然而在這樣值得慶祝的日子裡，卻要發布1則遺憾的通知。在當天粉絲合照環節中，1位來自海外的前粉絲，因為無法如願拍攝到她想要的任性合照而心生不滿，竟然當著天使萌本人的面，將贈送的簽名海報撕毀。面對這一幕，天使萌溫柔勸說：「這樣做可不行哦。」可對方依然執意不改。

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社長指出，其實，這名人士過去也曾多次在言行方面產生問題，雖經反覆勸誡，依然屢教不改。因此，這次發生如此無法接受的行為，「我立刻決定將其請出會場，並予以永久禁止入場的處理。當時在場的其他粉絲也都親眼目睹了整個過程。對於如此踐踏天使萌與所有支持者心意的行為，本人斷然無法容忍。」

社長說，先前發生類似事件時，天使萌也曾出於善良表示：「她還年輕，還是個孩子，希望能再給她一次機會。」因此他才勉強同意。但既然此等事情再度發生，為防止類似情況再次出現，今後必將予以嚴格應對。

儘管Bstar僅稱對方為「海外」人士，不過，不少熟稔相關活動的網友，立刻認出該名女粉絲，表示她是1位非常年輕的中國人，還有在PTT被認為是業界「大神級」的鄉民指出，該名中國粉絲一直不了解相關活動的流程跟尺度，無論在現實或網路都不時與人發生衝突。

在Bstar的X相關貼文下方，不少網友支持，表示封鎖該中國女粉「是正確的決定」，然而疑似為女粉絲本人的帳號卻痛罵「那也是我自己花錢得到的東西，什麼叫你們送的啊，也太會給自己臉上貼金了」，甚至還指天使萌有私下賣淫行為，嗆聲：「還是教育一下貴事務所的女優不要再做出稼き（指出外風俗工作）這種違法犯罪的事情比較好吧。」不過並沒有甚麼網友搭理她。

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