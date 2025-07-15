美國大學生被自駕技術撞死 特斯拉否認有肇責

2019年4月於美國邁阿密發生1起特斯拉自駕撞死人的事故，資料照。（彭博）

2025/07/15 11:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2019年4月於美國邁阿密發生1起特斯拉電動車自駕撞死人的事故，導致1名大學生死亡。14日的審判針對特斯拉公司是否該對這起事件須負起責任，特斯拉主張，由於肇事駕駛未遵守車輛使用守則，且該技術並無出現故障，因此無須為此事件負任何責任。

據《美聯社》報導，1名男子於2019年4月駕駛Tesla Model S轎車以時數70英里（約112.65公里）的速度行駛，無視道路上的閃紅燈、停車標誌以及T型路口，又因分心伸手去拿掉落的手機，導致撞上一旁的車輛，造成當時1名下車觀星的大學生死亡。事後原告方與被告方達成和解，並對特斯拉公司提起另外的告訴。

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而這起審判在14日進行，特斯拉方面主張當時駕駛雖有使用Autopilot自動輔助駕駛技術，可這起事故發生是因為該駕駛分心所致，與特斯拉技術無關。同時該技術在當時的使用手冊明確指出僅能輔助行駛，駕駛員須隨時做好干預的準備，且又有紀錄顯示，當時Autopilot在事故發生前已偵測到前方有被害車輛，故技術本身也並無故障，因此特斯拉公司認定自身沒有任何責任。

儘管特斯拉公司先前已對此事作出多次解釋，並在後續改進輔助駕駛以及推動部分自動駕駛功能，但仍有人批評特斯拉試圖誇大這些技術。美國監管機構也對特斯拉日後推出的「全自動駕駛技術」提出警告，認為這會讓民眾過度依賴該系統導致事故發生。據了解，該系統目前已經導致3起致命車禍，當局也正在對該技術的真實駕駛能力進行調查。

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