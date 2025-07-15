英國貴族女與男友殺害嬰兒被判有罪 還反稱檢方冷酷無情

英國貴族馬滕和男友戈登14日被判殺害嬰兒罪。（美聯社）

2025/07/15 11:02

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕2023年英國貴族馬滕（Constance Marten）帶著男友戈登（Mark Gordon）和剛出生的女兒逃亡，他們14日被判殺害嬰兒罪。他們在二審中均作證，但在交叉質詢中縮短證詞。馬滕還稱檢方冷酷無情且惡毒。

根據《美聯社》報導，38歲的馬滕和51歲的戈登，在倫敦中央刑事法院第二次審判中被判犯有嚴重過失殺人罪。此前他們在第一次審判中被判犯有妨礙司法公正、隱瞞嬰兒出生和虐待兒童罪。

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在法院認定他們其他4個孩子有受到傷害風險並帶走孩子們後，馬滕秘密生下1個名叫維多利亞（Victoria）的女兒，並帶著戈登與女兒逃亡。

雖然馬滕父母富有，且她還有自己的信託基金，但她沒使用這種特權。馬滕在逃亡期間，從垃圾桶裡撿食物，或在寒冷環境中露營。

警方2023年1月5日在英格蘭西北部發現有1個胎盤在他們燒毀並遺棄的汽車中後，展開大規模搜尋。

為躲避追捕，馬滕和戈登花費數百英鎊乘坐計程車往返於全國各地。他們還避免使用信用卡，以防止身分洩漏。

他們2月27日在布萊頓（Brighton）被捕後，拒絕透露嬰兒下落。警方2月29日在一個花園棚屋垃圾堆下一個購物袋裡發現嬰兒腐爛屍體。檢察官稱，嬰兒不是死於體溫過低，就是窒息身亡。

對此馬滕和戈登稱，這是一起發生在馬滕睡覺時的悲慘事故。

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