「百合」颱風今凌晨登陸北海道 2016年8月後首次

「百合」颱風今凌晨2點登陸北海道襟裳岬一帶登陸，目前已減弱為溫帶低氣壓。（圖擷取自日本氣象廳）

2025/07/15 10:21

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第5號颱風「百合」昨日（14日）從日本太平洋一側往北前進，為日本關東地區帶來劇烈雨勢，「百合」在日本時間今（15日）凌晨2點在北海道襟裳岬一帶登陸，是自從2016年8月以來再度有颱風登陸北海道。

根據日本《NHK》報導，「百合」在今凌晨2點在北海道幌泉郡襟裳町的襟裳岬一帶登陸，並持續往北前進，在抵達北海道北方的鄂霍次克海之後，「百合」已在上午9點左右減弱為溫帶低氣壓。氣象廳提醒，預計在北日本地區仍會持續出現強風與大浪，務必特別注意。

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氣象廳指出，由於日本海上的低氣壓以及高氣壓邊緣所引入的暖濕氣流等因素影響，東日本地區的大氣環境變得極不穩定，在南方形成的雲雨帶也不斷移入。岐阜縣惠那市在今日上午8點至9點測得42毫米的時雨量，東京都八王子市也測量到34毫米。

關東的東海、甲信等地區將持續處於大氣非常不穩定的狀態，局部地區也可能會出現伴隨雷電的猛烈降雨。氣象廳提醒，特別是在靜岡縣，未來數小時內可能會形成「線狀對流」（日本稱線狀降水帶），致災風險迅速升高，以靜岡縣為主、靠近太平洋一側的關東地區可能到17日都會有雨勢發生。

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