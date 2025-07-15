受260死空難影響 印度、南韓下令徹查波音客機燃油開關

印度航空墜機260死，調查發現2個引擎的燃油開關曾被移動到「切斷」位置。（路透）

2025/07/15 10:41

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度航空波音787夢幻客機6月12日墜毀，造成機上241人與地面19人罹難，事後發現2個引擎的燃油開關在相隔1秒內被移動到「切斷（CUTOFF）」的位置，尚不清楚是人為還是機械故障，對此，印度政府已要求各大航空公司檢查波音客機的燃油開關鎖定裝置，南韓也將採取同樣做法。

據《路透》報導，波音和美國聯邦航空總署（FAA）近日已通知航空業者和各政府民航機構，指稱波音的燃油開關鎖是安全的，但印度、南韓還是決定下令徹查。

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印度民用航空總局（Directorate General of Civil Aviation）表示，在國內與國際數個航空公司展開自行檢查後，政府決定要求對波音737、787等機型的燃油開關進行全面調查。

據了解，FAA曾在2018年發布報告，建議（並非強制規定）對787在內的多款波音客機檢查燃油開關的鎖定裝置，以確保不會被意外移動。

南韓國土交通部指出，他們將依照這份報告要求航空公司照做，但並未說明確切的檢查時間。波音在被《路透》詢問上述問題時，指稱這要由FAA來回答，由於FAA正處下班時間，因此無法做出回應。

知情人士透露，印度航空從上週末就開始徹查波音787和737機隊的燃油開關鎖，幾乎所有的737和一半的787客機都已完成檢查，並未發現任何問題。

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