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    瞞天過海失敗！德國海關查獲1500隻狼蛛藏在蛋糕盒內

    德國海關官員14日公佈查獲約1500隻幼年狼蛛照片。（美聯社）

    德國海關官員14日公佈查獲約1500隻幼年狼蛛照片。（美聯社）

    2025/07/15 10:28

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕德國海關官員14日公佈查獲約1500隻幼年狼蛛照片，這些狼蛛被發現藏在運往科隆波恩（Cologne Bonn）機場的巧克力海綿蛋糕盒中的塑膠容器內。

    根據《衛報》報導，科隆海關發言人阿蘭德 （Jens Ahland） 表示，海關官員在科隆波恩機場一個從越南運來的包裹中發現蛋糕盒，並注意到存在一股「明顯氣味」，與蛋糕應有香氣不相符。

    阿蘭德指出，在包裹裡發現大約1500個裝有幼年狼蛛的塑膠容器非常特殊。阿蘭德對這次「非同尋常的查獲」表達讚賞，並強調看到某些人為了利益對生物做出這種行為感到悲痛。許多狼蛛未能在旅途中存活下來，涉嫌違反德國動物福利法規，倖存狼蛛被交給專業飼養員照顧。

    德國海關聲稱，正在對機場以東的紹爾蘭（Sauerland）地區的預期收件人提起刑事訴訟，部分原因是涉嫌未能繳納適當進口關稅和進行適當海關申報。

    值得注意的是，這些狼蛛大約在3週前被發現，但德國海關直到14日才公佈照片。

    狼蛛被藏在運往科隆波恩機場的巧克力海綿蛋糕盒中的塑膠容器內。（美聯社）

    狼蛛被藏在運往科隆波恩機場的巧克力海綿蛋糕盒中的塑膠容器內。（美聯社）

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