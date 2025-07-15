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    英國宣布敘利亞局勢穩定後 將重啟難民庇護申請

    英國邊境安全及庇護事務部長伊格爾14日表示，近日將會重啟對敘利亞難民庇護的申請，資料照。（彭博）

    英國邊境安全及庇護事務部長伊格爾14日表示，近日將會重啟對敘利亞難民庇護的申請，資料照。（彭博）

    2025/07/15 10:44

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國邊境安全及庇護事務部長伊格爾（Angela Eagle）14日表示，一旦掌握足夠訊息，確認敘利亞局勢逐漸穩定後，將會重啟難民庇護的申請。

    綜合外媒報導，伊格爾指出，因敘利亞前總統阿薩德（Bashar al-Assad）政權垮台，2024年12月11日內政部宣布全面暫停對難民庇護的申請，該政策執行至今過了7個月，已經影響超過7000名敘利亞人，這些人大多數都被安置在政府資助的飯店，由於只是臨時居留的身分，使他們很難自行在英國找到工作或住所。

    在今年英國解除對敘利亞新政權的制裁後，英國外交大臣拉米（David Lammy）於7月造訪敘利亞，成為自14年前敘利亞爆發內戰以來首位訪問敘利亞的英國大臣，在訪問期間，英國政府還宣布將提供9450萬英鎊（約37.24億新台幣）的援助，用以支援敘利亞進行難民救助的活動。

    而在14日邊境安全及庇護事務部長伊格爾更宣布，將恢復處理敘利亞難民庇護和定居申請，一旦確認敘利亞局勢逐漸穩定後，內政部就會立刻開放原有的申請系統。

    英國NGO難民議會（Refugee Council）執行長索羅門（Enver Solomon）對此提到，政府此舉能有效解決敘利亞人民在英國的困境，但由於現今敘利亞的局勢仍持續不穩定，因此還需要督促政府對每份庇護申請的評估，確保敘利亞人的安全和保護。

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