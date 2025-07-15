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    馬斯克AI工具中標！ 美國防部砸2億美元買Grok拚國安

    美國防部簽署最高達2億美元的合約，將Grok用於國家安全與科研任務。（路透）

    美國防部簽署最高達2億美元的合約，將Grok用於國家安全與科研任務。（路透）

    2025/07/15 09:33

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部近期與馬斯克旗下AI公司簽訂合約，正式採用人工智慧工具「Grok」用於國家安全、基礎科學與醫療應用。合約上限高達2億美元，顯示美方正積極加速軍用與科研領域的AI佈局。不過，Grok日前才因張貼反猶言論而遭批評，五角大廈此舉也引發外界關注。

    根據《Politico》14日報導，這份國防合約內容包含客製化AI模型開發，預計應用於國安分析、醫療研究、基礎科學與AI驅動應用程式等多項任務。除了馬斯克旗下的X與xAI平台外，獲選合約廠商還包括Google及Anthropic，凸顯五角大廈的多元合作策略。

    不過，Grok近日才因張貼具反猶太言論而陷入爭議，馬斯克隨後宣稱將修改相關設定。雖然X公司表示已刪除有問題的貼文，並強調事件與語言模型無直接關聯，但輿論對其內容審查機制仍有疑慮。

    五角大廈並未對此事正面回應，只轉介民眾至官方公開網站查詢合約細節。報導指出，該筆合約可能與五角大廈正推動的多軌AI軍用計畫相關，重點在於強化國安監控與風險預測能力。

    值得注意的是，這筆合約出爐之際，正值川普與馬斯克關係急遽惡化。馬斯克曾於2024年投入近3億美元資助川普與共和黨人勝選，但近期卻公開批評川普所推動的巨額預算案與美國國債政策，並指控川普政府刻意掩蓋與「富豪淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案有關的關鍵資訊。

    馬斯克更宣布籌組第三勢力政黨，遭川普反擊稱他「完全脫軌」。雙方裂痕加深，也讓此次AI合約的政治意涵更為敏感。

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