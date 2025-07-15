對普廷很失望！ 川普：久而久之「對話毫無意義」

川普強調，普廷三番兩次在友善對話後又空襲烏克蘭，久而久之「對話就毫無意義」。（法新社）

2025/07/15 08:31

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普14日在白宮與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面，川普警告俄羅斯若在50天內無法達成停火協議，美國將祭出「次級制裁」，針對和俄羅斯有生意往來的國家徵收100%的關稅。川普在與呂特會面時強調，普廷三番兩次在友善對話後又空襲烏克蘭，久而久之「對話就毫無意義」。

綜合外媒報導，川普被問到他與普廷之間的關係時，川普表示他們「常常談論如何解決這件事」，但他也表達對普廷的不滿，因為與普廷進行「非常友好的通話」後，往往接踵而來的就是對烏克蘭的毀滅性空襲，並且空襲的強度與頻率都不斷上升。川普強調：「這種情況發生三四次之後，你就會覺得『對話根本沒有意義』。」

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川普強調：「我不想稱他（普廷）為刺客，但他是個狠角色，這一點在多年來已經被證明了，他騙過了很多人，包括柯林頓、小布希、歐巴馬、拜登，但他沒騙過我。但在某個時候光說不練沒有用，得付諸行動才行。」

川普提到，美國已達成協議向北約國家出售武器。呂特表示，這些北約國家將向烏克蘭運送武器，以補充其已耗盡的庫存。

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