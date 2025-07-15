2026世界盃、美建國250週年 紐約州長示警：恐成無人機攻擊目標

美國紐約州長侯可週一呼籲，聯邦政府應加強對無人機襲擊的防禦措施。（美聯社資料照）

2025/07/15 08:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州州長侯可（Kathy Hochul）當地時間週一（14日）呼籲，總統川普應加強聯邦政府對無人機襲擊的防禦措施，她強調，2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）、美國建國250週年等大型活動恐成為「主要目標」。白宮並未立即發表回應。

據《路透》報導，侯可指出，「（2026年夏季）紐約地區將成為多項備受矚目活動的中心，包括世界盃、帆船巡遊、國際海軍校閱、有史以來最大規模的紐約梅西（Macy's）百貨煙火秀，以及美國250週年國慶慶祝大典，這些活動都可能成為主要目標。」

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紐約市政府本月宣布，明年為慶祝美國建國250週年，紐約市將舉辦盛大的海事慶典，已有23國承諾派出海軍及艦艇，包括1艘英國皇家海軍航空母艦，預計在6天內吸引600萬名遊客，其中包括逾45萬名過夜遊客。

侯可在週一發布致川普的信函中稱，「我們需要一項全面的聯邦戰略，不僅要在全國範圍內大幅提升無人機偵測能力，還要提供強有力的多層面應對措施。」

侯可強調，政府必須更有效地保護「人口密集地區、公共設施和軍事資產等關鍵基礎設施」。她表示，「現況是，聯邦政府在發現和緩解（無人機）威脅方面準備不足，應對能力不足；各州則因缺乏立法授權、聯邦航空總署（FAA）的幫助而陷入困境。」

侯可敦促白宮採取行動，並列舉了去年發生的一連串相關事件，以及無人機在烏克蘭戰爭、全球其他動盪地區使用頻率日益增加的情況。

紐約州和紐澤西州居民近月頻頻通報目擊大型不明無人機。去年12月，侯可便曾尋求聯邦政府幫助，指無人機活動迫使該州支線機場司徒華機場（Stewart Airfield）暫時關閉跑道。

白宮科技政策辦公室（Office of Science and Technology Policy）主任克拉茨修奧斯（Michael Kratsios）上月證實，川普正積極解決「犯罪恐怖分子威脅日益上升及外國在美國領空濫用無人機的問題」。

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