美擬對俄祭「次級制裁」！澤倫斯基與川普通話 烏克蘭啟動政府改組

澤倫斯基感謝美國支持，並宣布烏克蘭政府將改組消息。（路透）

2025/07/15 07:27

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭目前仍持續進行，美國總統川普14日指出，美國未來將持續軍援烏克蘭，若俄羅斯在接下來50天內沒有達成停火協議，將祭出「次級制裁」，對和俄羅斯有生意往來的國家徵收100%關稅。烏克蘭總統澤倫斯基14日和川普通話，感謝川普願意支持烏克蘭；此外澤倫斯基也進行政府改組，新總理及新任國防部長人選都已出爐。

綜合外媒報導，在川普宣布向烏克蘭提供新一批武器後，澤倫斯基與川普進行通話，澤倫斯基表示：「這是一次非常好的談話。我感謝他願意支持烏克蘭，並將繼續共同努力制止殺戮，建立持久且公正的和平。」澤倫斯基提到，他和川普兩人都同意未來要更頻繁的對話，使雙方步調一致。

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此外，澤倫斯基14日宣布烏克蘭政府改組，任命第一副總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）為下一任總理，14日當天已和斯維里登科討論與美國和歐洲的合作、加強經濟、促進武器生產以及改革行政部門等議題。

現任總理什米哈爾（Denys Shmyhal）則預計將接任國防部長，澤倫斯基指出：「什米哈爾的豐富經驗無疑對烏克蘭國防部長一職大有幫助。此職位正是烏克蘭目前資源最多、任務最多、責任最重的領域。」

在斯維里登科成為下一任總理前，什米哈爾必須向烏克蘭國會提出辭呈，接著國會將針對新任總理提名人進行投票，目前烏克蘭國會由澤倫斯基領導的「人民公僕黨」為多數，預計將會迅速通過人事案。斯維里登科表示，她很快就會公布各部門首長的名單。

現年39歲的第一副總理斯維里登科將成為下一任總理。（法新社）

現任總理什米哈爾將接任國防部長。（彭博）

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