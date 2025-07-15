紐時：高關稅將上路　台日歐印等仍可達成協議

2025/07/15 04:54

〔中央社〕「紐約時報」報導，印度、歐盟、台灣與日本仍可能與美國達成貿易協議，避免部分稅項；但各國即使有協議，美國關稅仍可能顯著提高，半導體與醫藥等重要產業，可能在月底面臨個別關稅。

美國財政部公佈資料顯示，2025年美國財政年度關稅收入已達1000億美元（約新台幣2兆9400億元），6月單月關稅收入首次達到272億美元。各界預期多國關稅若依照白宮公布的稅率徵收，年度收入可達3000億美元。

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美國歲入因開徵高關稅增加，過去兩週，川普（Donald Trump）政府已向逾20國寄出8月1日將依新稅率課徵進口關稅信函，主要貿易對象如日本、韓國、歐盟、加拿大與墨西哥面臨新稅率，仍希望完成貿易協商。

紐約時報（New York Times）報導，印度、歐盟、台灣與日本仍可能達成協議，以避免部分稅項。

報導指出，由美國與英國、越南的貿易框架可看出，即使有協議，美國對貿易夥伴的關稅仍可能顯著升高。

耶魯大學「預算實驗室」（Budget Lab）統計，川普1月20日上任後，美國有效關稅稅率由2.5%劇烈升至16.6%；第一任期因對中國發動貿易戰，平均僅由1.5%升至2.5%。

如果8月1日起課徵對等關稅，有效稅率將提高至20.6%，將是1910年後的最高紀錄，也高於造成1930年代經濟大蕭條的「史慕特－霍利關稅法案」（The Smoot-Hawley Tariff Act）。

各國政府與企業仍期待協商後出現較低稅率，但紐時指出，川普政府看來沒有時間、空間與多個面臨高關稅威脅的貿易夥伴繼續洽談；華府瀰漫一種氣氛：川普打算透過高關稅封殺外國商品銷美，而非達成協議促進經濟及開放市場。

此外，除了對等關稅，川普政府似乎將在7月底對重要產業，如半導體、醫藥、飛機、原木與其他項目徵收特別進口關稅。

貿易代表署（USTR）前官員、保守派智庫美國羅盤（American Compass）學者迪普拉希多（Mark Diplacido）指出，川普政府對施行關稅、寄出貿易信函的態勢感覺適當，這暗指現在是提出建議的最後時刻，美方如果不滿意，高關稅即將上路。

不具名的白宮官員表示，川普政府不認為高關稅與貿易協議無法同時存在，協議是有目的的打造，例如美英兩國仍然有高關稅。（編輯：楊惟敬）1140715

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