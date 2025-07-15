為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普給俄國50天達停火協議　歐盟外長：時間很長

    2025/07/15 03:54

    〔中央社〕美國總統川普今天稍早說，若俄羅斯50天內未與烏克蘭達成停火協議，美國將祭出極嚴厲關稅。歐盟外長卡拉斯表示，樂見川普展現強硬態度，但給俄國50天期限是「很長」時間。

    法新社報導，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）告訴媒體：「川普（Donald Trump）總統對俄羅斯採取強硬立場是非常正面的舉動。但就另一方面來看，若我們考量他們每天都在殺害無辜平民，50天期限是段很長的時間。」

    川普稍早在白宮會晤北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）時宣布，美國將提供烏克蘭新一輪的武器，並稱如果俄國50天內未與烏克蘭達成停火協議，美國將祭出「極其嚴厲的關稅」。

    川普告訴媒體，他對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）感到失望，價值數以十億美元計的武器將被運往烏克蘭。

    他還指出，「我們將製造最好的武器，並把它們運往北約」，華府的北約盟邦將支付這些武器的費用。

    路透社報導，這些武器包含烏克蘭急需的愛國者（Patriot）防空飛彈系統。

    川普也在白宮告訴記者：「我們將祭出次級關稅（secondary tariff）。如果我們在50天內沒有達成協議，那很簡單。關稅稅率將會是100%，就是這樣。」

    彭博（Bloomberg News）報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，川普稍早本意是說要對俄羅斯實施「次級制裁」（secondary sanction），而非「次級關稅」。

    關於「次級制裁」，英國廣播公司（BBC）報導解釋，簡而言之，任何繼續跟俄羅斯貿易的國家，其產品銷往美國時都將面臨高額關稅。1140715

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播