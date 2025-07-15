美國防授權法案限制裁減駐韓美軍 首爾：密切關注

美國聯邦參議院軍委會通過2026財政年度國防授權法案，提交院會審議，南韓政府正密切關注涉及裁減駐韓美軍的相關內容。圖為美韓部隊舉行年度「乙支自由護盾」聯合演習。（美聯社檔案照）

2025/07/15 05:56

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國聯邦參議院軍事委員會9日以26比1的票數，將2026財政年度的國防授權法案（NDAA）提交至參院院會審議。由於近來美方出現調整駐韓美軍任務、削減駐軍規模的主張，南韓政府14日表示，密切關注2026財年NDAA草案中涉及駐韓美軍的內容，並將繼續與美方保持密切溝通。

南韓「韓聯社」報導，據悉NDAA草案規定，在美國國防部長向國會保證縮減在朝鮮半島的軍事部署規模，或將戰時作戰指揮權從韓美聯合司令部移交給韓軍符合國家利益之前，不得採取相關措施。

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有觀點認為，這項條款可被解讀為替裁減駐韓美軍附加前提條件；也有人認為，這可能是對削減駐韓美軍設限。

南韓「東亞日報」報導，根據該條款，五角大廈若決定推動裁減駐韓美軍，必須提交書面報告給國會，說明這項決定的可能影響，並獲得國會同意。報導指出，這是時隔5年，美國國會再度將「限制削減駐韓美軍」條款，納入國防授權法案。

南韓外交部相關人士指出，駐韓美軍是韓美同盟的象徵和根基，其重要性在美國國會內部也獲得廣泛認同，2026財年NDAA的表態體現首爾當局更傾向於將該條款理解為美國國會對政府相關決策的制衡。

與美國防長赫格塞斯關係密切的華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）日前發表報告，主張若南韓政府限制美國利用駐韓美軍資產，處理包括台灣衝突在內朝鮮半島以外的區域安全危機，駐韓美軍的人數應進一步縮減。

美國企業研究所（AEI）資深研究員庫伯（Zack Cooper）指出，美國總統川普目前將重心置於對付中國，似乎認為南韓在美國的對中政策中重要性並不高，可能導致美國對南韓的支持強度減弱，在安保關係上有「脫鉤」（decoupling）的危險。

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