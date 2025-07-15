川普擬對俄祭次級制裁鎖定能源買方　中國印度最傷

2025/07/15 02:45

〔中央社〕美國總統川普今天表示，如果俄羅斯不能在50天內達成停戰協議，將祭出次級關稅。川普曾以次級關稅代指「次級制裁」，也就是對購買俄國能源的買方實施制裁。若制裁上路，中國及印度這兩大買方將首當其衝。

川普今天中午與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）在白宮會面時，一開場就對俄羅斯開砲，指俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）說話不算話，談好了又轟炸烏克蘭，與俄方對話無意義。

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他說道：「我對蒲亭感到失望，因為我本來以為兩個月前就會有（停戰）協議，但似乎沒能達成。所以基於這點，如果我們在50天內沒有協議，我們就要實施次級關稅（secondary tariff）。非常簡單。而且稅率會是100%。就是這樣。」

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，川普先前就曾揚言要徵收次級關稅，實際上指的是「次級制裁」（secondary sanction），也就是對俄國能源買方實施制裁。因此川普今天也可能指「次級制裁」，而不是對俄國進口產品徵收100%的關稅。

彭博（Bloomberg News）報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）稍後也在白宮向媒體澄清，川普的本意是要祭出「次級制裁」，而非次級關稅。

半島電視台（Al Jazeera）3月底以長文分析，美國長期以來主導「次級制裁」，也就是跟受制裁國家進行貿易的其他國家也面臨制裁。例如，目前就有針對購買伊朗石油或從俄國購買重型軍事裝備的次級制裁，任何參與這類貿易的國家、公司或個人都可能受美國制裁。

正是因為擔心遭到美國次級制裁，全球多數銀行和金融機構不想冒著失去美國市場的風險，如今已不再與俄國或伊朗貿易。

半島電視台指出，印度和中國是俄國廉價原油的兩大買方。如果川普對俄國石油實施次級制裁，這兩國可能首當其衝。

2024年，俄國石油占印度整體進口原油的35%，也占中國進口石油的19%。土耳其同樣是俄國石油的進口國，2023年有58%的精煉石油來自俄國。

若川普真的嚴打購買俄國石油的國家，印度尤其可能受到美國放大檢視。這是因為印度長期被指控購買受補貼的俄國石油，煉製後再出口到西方國家，使西方制裁效果打折。

不過，印度長期以來的論點是，購買俄國石油使中東和非洲等地區的石油得以釋出，供西方國家購買，從而幫助控制全球油價。如果俄國這個主要生產國的石油完全退出市場，各國將不得不從其他地方爭搶有限的原油供應，油價將被推升。（編輯：陳彥鈞）1140715

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