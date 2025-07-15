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    可愛寵物亮相！李在明自曝與妻為了「芭比」產生摩擦

    南韓總統李在明14日透過社群媒體，公開其寵物犬「芭比」的照片，並承諾推廣理想的伴侶文化，增進動物福利。（取自李在明X）

    南韓總統李在明14日透過社群媒體，公開其寵物犬「芭比」的照片，並承諾推廣理想的伴侶文化，增進動物福利。（取自李在明X）

    2025/07/15 06:02

    〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓總統李在明14日透過社群媒體，公開其寵物犬「芭比」（Barbie）的照片，並承諾推廣理想的伴侶文化，增進動物福利。

    李在明表示：「我要向大家介紹我們家的一份子芭比」。照片中的芭比有著淡褐色毛茸茸的外貌，緊貼在李在明腳邊，「這是1隻和我一起生活的可愛伴侶犬」。

    南韓財經媒體「每日經濟」報導，芭比是馬爾濟斯和貴賓犬混種，現在和李在明夫婦一起住在總統官邸。

    李在明說，當天早上他還因為芭比，與妻子金惠景產生一點小摩擦，因為芭比總是只跑向妻子那裡，「讓我感到有些失落」。但他後來覺得，這也是理所當然的事，因為每天都是妻子給牠準備飯食、帶牠散步、陪牠玩耍，「對於芭比來說，因為我能跟牠一起相處的時間比較少，牠當然會覺得妻子更親近」。

    李在明說，狗狗非常清楚誰才是真正疼愛牠、關心牠的人，「看著緊緊依偎在妻子身邊的芭比，我不禁想到，連動物都能這麼敏銳地感受到愛與真心，那麼人類又會有多麼細膩的感知呢？人類僅憑眼神、表情和氣氛，就能立刻察覺彼此的心情。最終，我再次深刻體會到，無論是對動物還是對人，『真心』總是會被傳達的」。

    李在明說，南韓已邁入「1500萬伴侶動物時代」，每4名國民中就有1人以上與伴侶動物共同生活。他將繼續努力，打造一個尊重並關懷所有生命的社會，「展望未來，我想像著一個人與動物和諧共存、豐富彼此生活的『動物福利先進國家』」。

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