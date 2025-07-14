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    重錘真的來了！ 川普：50天內不達成和平協議 就對俄徵收100％關稅

    川普撂話，如何在接下來的50天內沒有達成和談，那美方將對俄國徵收「非常嚴厲的關稅」。（路透）

    川普撂話，如何在接下來的50天內沒有達成和談，那美方將對俄國徵收「非常嚴厲的關稅」。（路透）

    2025/07/14 23:59

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普去年打選戰時對外宣稱，上任後可以馬上停止烏俄戰爭，但重返白宮後至今已超過半年，烏俄和談遲無進展，川普也不忍了，上週在白宮內閣會議上砲轟俄羅斯總統普廷「都在說廢話」，根本沒有誠意要結束衝突，他對此非常不開心。台灣時間週一（14日）晚間，川普與北約（NATO）秘書長會談時，宣布要提供北約更多、更精良的武器，而援烏軍武作業就交由北約去做協調；川普還撂話，如果在接下來的50天內沒有達成和談，美方將對俄國徵收「非常嚴厲的關稅」！

    根據《BBC》報導，近日川普加強對克里姆林宮的批評力道，今年4月由參議員葛拉漢（Lindsey Graham）和布魯蒙索（Richard Blumenthal）提出有關對俄羅斯實施全面制裁的法案，最近在參議院也獲得越來越多人支持。該法案目的在於向普廷施壓展開和平談判，若俄羅斯繼續拒絕與烏克蘭和談或採取損害烏國主權的軍事行動，該法案將對俄羅斯施加全新一輪制裁，並對購買俄羅斯石油、鈾等產品的國家之進口商品徵收500%的關稅。

    上週在白宮內閣會議上直言自己現在對俄羅斯相當不滿的川普，13日就預告本週一將發表關於烏克蘭戰爭的「重大聲明」。而台灣時間14日深夜，川普與北約秘書長呂特（Mark Rutte）在白宮的雙邊會談登場，美國副總統范斯（J.D. Vance）和國務卿魯比歐（Marco Rubio）也有與會。

    會上，川普重申自己對俄總統普廷相當失望，美國將會把他們製造最好的裝備、武器、飛彈運送給北約，並會分發價值數十億美元的軍武給烏克蘭，而分發武器這件事就交由北約來去做協調。呂特表示，這真的是一件重大決定，這意味著烏克蘭可以獲得大量軍事裝備，包括防空系統、飛彈和彈藥來去抵禦俄羅斯。

    川普還撂話，如果俄羅斯和美方、烏克蘭不能在50天內達成和平協議，那麼華府將會徵收「非常嚴厲的關稅」，其稅率將達到100%！川普表示，他最希望看到的結果就是烏俄戰爭結束，因為有許多俄羅斯、烏克蘭士兵正在前線戰死，「我以為我們早就該達成協議，但事情卻一再拖延。莫斯科需要讓俄羅斯經濟重回正軌，他們有巨大潛力，他們應該把資源用在貿易而不是戰爭。」

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