陪浴性侵、被迫賣身、數月停休！前日本舞妓揭京都暗黑面

陪浴文化在部分花街仍存在，舞妓人權問題浮現。示意圖。（資料照）

2025/07/14 23:50

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本京都花街舞妓文化近日被一名前舞妓桐貴清羽揭露存在多項侵害人權情形。她指出，未成年舞妓從見習期起遭強迫飲酒、性騷擾，甚至被要求與客人一同入浴，並稱這種現象仍在部分花街持續存在。相關團體已於今年向聯合國女性歧視撤廢委員會遞交報告。

根據《AERA DIGITAL》報導，桐貴清羽16歲時進入京都置屋成為舞妓，期間未簽訂正式契約，每月領取約5萬日圓（約1萬新台幣）零用金，且工作時間長，月休最多2天或停休，生活受嚴格管理。她表示，工作期間遭多次肢體性騷擾，客人多為企業高層與政治人物。

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此外，部分花街仍存「陪浴」陋習，舞妓被帶至溫泉與客人混浴並協助洗澡。她提及曾有舞妓因性侵懷孕並接受墮胎手術。

當她表達想辭職時，遭置屋索取高額違約金，若無法支付則可能被安排「旦那制度」，由男性出資取得身分，類似「賣身」或人口販賣（兒童賣淫），買斷金額差異很大，她聽說在300萬（約30萬新台幣）到6000萬日圓（約1200萬新台幣）之間。

今年1月，桐貴清羽與多名律師成立「舞妓與接待文化檢討會」，向聯合國提交相關人權報告，呼籲改善花街封閉體制，保障舞妓權益。

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