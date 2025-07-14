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    欠缺充分自我防衛軍力 澳洲議員示警須與美國維持AUKUS協議

    AUKUS協議在澳洲國防領域扮演極為重要角色。圖為澳英美三國領袖2023年會晤。（路透）

    AUKUS協議在澳洲國防領域扮演極為重要角色。圖為澳英美三國領袖2023年會晤。（路透）

    2025/07/14 22:44

    〔編譯林家宇／綜合報導〕澳洲政府近日接連面對台海潛在衝突中所扮演的角色問題。國會議員指出，若對中國侵台袖手旁觀，可能面臨喪失澳英美三方軍事合作「AUKUS」的風險，而AUKUS對澳洲的自我防衛能力至關重要。

    「澳洲人報」報導，澳洲國家黨領袖、國會議員利特普勞德（David Littleproud）14日接受英國「天空新聞」訪問時表示，即便認同澳洲總理艾班尼斯宣示國家不隸屬美國的強烈訊息，但也必須理解並重視需要戰略夥伴的現實，「我們不具備捍衛自身的軍事能力，我們需要AUKUS做為某種夥伴協議，讓我們能夠把美國當作重要嚇阻」。

    國家黨議員喬伊斯（Barnaby Joyce）在澳洲七號電視網節目「日出」（Sunrise）詢問就業與勞資關係部長里斯沃斯（Amanda Rishworth），縱使政府表態支持台海維持現狀，北京若如其所言，以武力奪取台灣，澳洲卻袖手旁觀，「美國可能就會說，『這樣的話，我對你們的AUKUS協議沒興趣』。」喬伊斯強調，若坎培拉失去AUKUS，澳洲國防協議最根本的支柱恐將崩解。

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