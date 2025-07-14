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    川普本月將訪蘇格蘭 會晤英相施凱爾

    美國總統川普（左）本月將以私人身分訪問蘇格蘭，並與英相施凱爾（右）會面。（路透資料照）

    美國總統川普（左）本月將以私人身分訪問蘇格蘭，並與英相施凱爾（右）會面。（路透資料照）

    2025/07/14 21:53

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國首相辦公室今（14）日證實，首相施凱爾（Keir Starmer）已接受美國方面邀請，將在美國總統川普（Donald Trump）本月稍晚訪問蘇格蘭時，與川普會面。

    英國廣播公司（BBC）報導，川普本月預計會造訪他名下位於亞伯丁郡（Aberdeenshire）的高爾夫球度假村，蘇格蘭警方上週也透露他們正在為美國總統的到訪做準備，而唐寧街10號今日證實，施凱爾已接受邀情，會在美國總統的「私人」行程期間與川普會面。

    據了解，川普這趟蘇格蘭之行並不會與英國國王查爾斯三世（King Charles III）見面，不過他今年9月中旬會以官方身分正式訪問英國，屆時他將造訪國王居處溫莎城堡（Windsor Castle）。

    這將會是川普總統任內對英國第二次國是訪問，上一次是在2019年，當時英國前女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）尚在位。

    川普本身擁有蘇格蘭血統，他的母親瑪莉（Mary）生於蘇格蘭路易斯島（Lewis），而他上次造訪蘇格蘭時是在2023年，為他的高爾夫度假村進行破土儀式。

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