想生在什麼國家？ 南韓青少年首選「生活滿意度高」

民調顯示，南韓青少年最想出生在「生活滿意度高」的國家。（法新社）

2025/07/14 20:53

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓《中央日報》14日報導，國際兒童權利非政府組織「救助兒童會」（Save the Children）近日公布針對南韓青少年和成年人的民調，詢問「最希望出生在什麼樣的國家」，而這兩個族群的首選都是「生活滿意度高」的國家。

據報導，「救助兒童會」對1000名南韓10至18歲青少年及1000名成年人分別詢問「最希望出生在什麼樣的國家」，答案可複選。

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在青少年族群中，39.6％選擇「生活滿意度高」，38.6％為「安全事故或犯罪風險低」，21.9％選「醫療保健體系完善」。再接下去分別是「不受歧視」（18.8％）、「成功後可賺大錢」（16.8％）、「音樂、美術、演出、建築等文化高度發達」（6.9％）

在成年人族群中，選擇傾向幾乎相同，首選也是「生活滿意度高」，比例達40.4％，其次是「安全事故或犯罪風險低」（36.6％）和「醫療保健體系完善」（26.8％）等。最不被青睞的選項是「科學技術非常發達」的國家，僅3.1％。

在促進生育意願的條件方面，青少年和成年人共同提出生活滿意度、完善的醫療環境、高品質教育、自然與城市和諧共存的環境等因素。阻礙生育意願的主要原因則包括育兒時間不足和社會安全隱患等。

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