不只禁止負能量 中共黨媒又要求別拍「假正能量」影片

中共最大黨媒《人民日報》近日發表評論，呼籲別讓「假證能量」汙染網路空間。示意圖。（法新社）

2025/07/15 00:44

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟下行，前幾年中國官媒宣導別在網上分享「負能量」貼文，並限制類似內容的影片流量，讓讚揚中國經濟等「正能量」影片如雨後春筍般冒出。或許是與現實脫節太多，如今中共最大黨媒《人民日報》發表評論，呼籲別讓「假證能量」汙染網路空間，引發外界熱議。

《人民日報》本月13日刊出以「別讓『假正能量』汙染網路空間」為題的評論，提到近年網上出現諸如「破產了不怕，爸媽養你！」、「外賣員接單忙到要帶著孩子送餐」、「科級幹部年收入40萬（約新台幣164萬）」等短影音出現，這些擺拍影片被批量製造，且演員台詞幾乎一樣，這類假正能量影片，其實都是在向一般人「販賣焦慮」，同時也擾亂人民對經濟前景的預期。

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《人民日報》批評，「社會追求真善美，沒毛病。但有些人把正能量當成流量密碼，躲在後面造假、惡意帶節奏，精心炮製假象的危害便如病毒般蔓延。這些擺拍表演正透支公眾樸素情感，更有甚者，擺拍『科級幹部年入40萬』的等虛假信息，給公職人員『招黑』，故意製造隔閡、挑動對立。」

評論稱，「真善美無需矯飾，正能量貴在真誠。今年4月開始，網信部門進行為期3個月的清朗專案行動，專門整治惡意行銷、虛假擺拍的短片亂象。平台要壓實責任，從源頭制止『假正能量』影片擴散。廣大網友要擦亮雙眼，不輕信、不盲從，讓披著正能量外衣的毒流量無處遁形。」

旅義華僑作家李穎14日分享該篇評論文章，引發牆外網友吐槽，「先前禁止負能量，現在連正能量都不行拍了」、「製造虛假現實不是中共最會的嗎？」、「這屬實是賊喊抓賊了」、「翻譯一下，老百姓的生活太慘的不能發，公務員的生活太好的也不能發」、「這麼說來，某些領導幹部擺拍下基層考察，結果身邊全是演員、特勤、現役的警察……算不算『假正能量』呢？」、「這篇的重點就是，怎麼能讓群眾知道領導們過的多舒服呢！」

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