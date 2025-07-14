法總理挺馬克宏強化國防 稱軍費「神聖不可侵犯」

馬克宏13日向軍隊發表談話，侃侃而談增加軍費的必要性。（彭博）

2025/07/14 20:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕法國總統馬克宏13日對軍隊發表談話時呼籲，法國正處於大幅增加國防預算的關鍵時刻，在明年增加35億歐元（約1214億台幣），後年再增加30億歐元（約1040億台幣），直言歐洲的自由正面臨比二次世界大戰結束以來任何時候都更大的威脅，法國面臨「保持自由和掌握自身命運」的挑戰。

準備公布明年預算計畫的總理白胡（Francois Bayrou）則率先表態稱，國防預算「神聖不可侵犯」，不受預算削減影響。

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《法新社》報導，馬克宏在國慶前夕的談話中對「帝國主義政策」、「吞併勢力」及「強權即公理」做出譴責，雖然並未直接點名，但這些概念都與俄羅斯有關，「我們歐洲大陸的和平從未如此依賴我們現在所做的決定」。馬克宏呼籲所有政府部門為國防「動員起來」，「如果你想讓人畏懼，你就必須強大，每個人都必須各就各位」。他強調，法國目前在國防實力仍然領先，「但如果我們保持同樣的速度，明天就會被超越」。

國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）13日也說，如果法國希望未來「不依賴任何人」，就必須做出「新的努力」。法國軍隊參謀總長勃克哈德（Thierry Burkhard）11日則表示，俄國對歐洲構成「持久」威脅，且「歐洲國家在未來世界的排名」將取決於遭俄國入侵的烏克蘭的最後結果。勃克哈德同時警告，美國對歐洲所做承諾的減弱，以及網路威脅、不實訊息宣傳和恐怖攻擊風險，都將帶來嚴重後果。

據了解，自馬克宏上任以來，法國的國防預算已大幅增加，從2017年的322億歐元飆升至目前的505億歐元，預計到2030年將達到670億歐元。然而，歐盟執委會甫向巴黎當局施壓，要求其加強財政紀律，如果馬克宏增加軍費的消息付諸行動，大幅增加國防預算可能會威脅到法國削減赤字和減少債務的努力。據統計，光是償還債務，法國財政部今年就將支出620億歐元。

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