墜機釀260死！印度航空機長被爆情緒不穩 本想退休卻復飛出事

印度航空墜機釀260死，當天執飛的資深機師的精神狀態備受質疑。（路透社）

2025/07/14 19:47

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度航空AI171班機6月12日於起飛不久後墜毀，機師精神健康再度成為國際關注焦點。當時由擁有8200小時飛行經驗的機長薩巴瓦爾（Sumeet Sabharwal）駕駛波音787，起飛後失速墜落住宅區，釀成機上241人與地面19人死亡，總計260人罹難。

根據《每日郵報》報導，事發地位於孟買（Mumbai），事故關鍵在於起飛短短數秒內，駕駛艙內兩組燃油開關遭關閉，導致瞬間失去動力墜地。該開關設計必須提起後再扳動，非單純誤觸可致，外界質疑涉人為操作。航空專家蘭加納坦（Mohan Ranganathan）指出，多名印度航空內部人士透露，薩巴瓦爾近年曾因心理健康問題請假數次，甚至考慮提前退休，恐成悲劇背後導火線。

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蘭加納坦在受訪時指出，薩巴瓦爾母親過世後曾長期請假，雖已恢復執飛，但精神狀態備受質疑。初步調查顯示，起飛時副駕駛操作，薩巴瓦爾擔任監控，錄音記錄疑似傳出對話「為何切斷燃油？」、「不是我」，事故當時燃油被迅速關閉，雖於數秒後回復，但引擎未及時恢復動力，終致墜毀。

官方強調，事故當日機組皆通過酒測，休息時間充足，無違規貨品、油量正常，亦排除鳥擊等外因。而事發時備援電力（RAT）已自動釋出，可見狀況急迫。航空界質疑，燃油開關屬防呆設計，非手動解鎖無法操作，若非機械故障，恐涉蓄意行為。

事故唯一倖存者維希瓦許（Vishwash Kumar Ramesh）透露，墜機瞬間弟弟當場身亡，自己僅因座位靠近逃生門而幸運存活。其家屬及其他死者家屬強烈反駁官方說法，指責航空公司與政府企圖卸責，將過錯推給亡者無從辯駁。

印度航空表示，尊重調查單位進度，將持續配合，不回應任何細節。官方強調相關調查尚未排除任何可能，後續仍待釐清。

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