日媒民調參院選情 執政黨恐難維持過半

（法新社）

2025/07/14 18:27

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕即將在20日進行投開票的日本參議院選舉，已進入倒數階，日本多家媒體陸續公布民調顯示，自民黨和公明黨執政聯盟很可能拿不到50席，要維持過半席次恐不樂觀。

自民黨選情從起跑階段就處於挨打的狀態，各家媒體最近發布的民調也顯示自民黨要維持過半恐不樂觀。其中產經新聞與富士新聞網（FNN）今天公布的調查顯示，自民黨在2022年上次參院選舉中獲63席，這次可能銳減到30多席，與公明黨合計可能僅有40多席。在野第一大黨立憲民主黨可能維持22席，而國民民黨主黨改選的議席可能從4席翻倍，參政黨改選的議席可能從1席增為10席。

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每日新聞和JNN的調查顯示，自民黨在數個原本具有優勢的選區已轉為劣勢，自民與公明可拿下的席次推定為31到55席。

日本參院共248個席次，任期6年中每3年進行半數席次的改選，自民、公明執政聯盟擁有75席非改選席次，若要維持過半125席，在這次必須拿下50席，自民黨總裁石破茂也將50席定為這次選舉的勝負門檻，但選戰開跑以來，自民黨的選情持續吃緊。

是否削減消費稅是這次參院選舉的主要爭議點之一，在野黨高喊減稅以對抗物價高漲，自民黨則主張維持目前的消費稅率以確保社會保障財源。要求減稅的呼聲在去年眾院大選時即被炒熱，也造就了國民民主黨異軍突起，自民黨在這次參院選舉提出現金補貼方案，希望守住維持現有稅率的防線，但選民似乎不買單，日本放送協會（NHK）在7日公布的民調顯示，多數民眾（52%）贊成減稅或廢除消費稅，高於政府現金補貼方案（僅17%支持）。

去年眾院選舉，在野黨猛打自民黨派閥政治獻金申報不實的議題，也就是派閥小金庫風波，讓自民黨元氣大傷，尤其重創黨內舊安倍派等保守勢力，今年的選舉小金庫風波已非議題，但自民黨政權長期依靠的保守票，對於石破槍口朝內的做法十分「切心」，這也很可能讓標榜反中和保守色彩的參政黨、日本保守黨等新興小黨坐收漁利。

日本新聞網（JNN）月初公布的民調顯示，參政黨的支持度達6.2%，僅次於自民黨的20.8%和立憲民主黨的6.3%，參院比例代表的投票意願，也從5月的2%暴增為9%。

參政黨在這次選舉喊出「日本人優先」的口號，狂打日本社會存在已久的外國人問題，獲得廣泛的共鳴，也使該黨關注度急升，迫使其他各政黨也提出相關的外國人問題應對方針。日本目前持有居留資格的外國人約達376萬人，以人口計算，每33人就是1個外國人，而其中中國人約占87萬人。

日美關稅談判卡關，對於自民黨選情也帶來負面的影響，尤其石破派遣親信、經濟再生相赤澤亮正赴美7次，換來的竟是暫定關稅25%，比川普最早宣布的24%還高，被日本網民嘲笑是去「累積哩程數」，自民黨內有很多比赤澤更內行的談判高手，石破顯然低估了川普團隊。

日美間在關稅問題上有多次交手，日本的確也有很多需要保護的國內產業，但石破似乎沒有搞清楚川普高舉關稅大刀是「意在沛公」，主要是為了去中供應而來。9日石破在街頭助講談到與美國的關稅談判，嗆聲「豈能被看扁」，11日自民黨幹事長森山裕與中國國家副總理何立峰會談，還在談租借中國熊貓之事。

美國財長貝森特預定19日訪日，參加在大阪世博舉辦的國家日活動，貝森特是與日本貿易談判的負責人，他也是有名的「知日派」，他於參院選舉投票前夕訪日，也引發不少連想。

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