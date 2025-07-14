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    太貴玩不起！外國遊客爆多推高物價 西班牙人難享自家海灘

    西班牙熱門海灘的外國旅客人數屢創新高，但推升房租等各項費用，導致本國旅客人數不增反減。圖為拉斯坎特拉斯海灘。（路透）

    西班牙熱門海灘的外國旅客人數屢創新高，但推升房租等各項費用，導致本國旅客人數不增反減。圖為拉斯坎特拉斯海灘。（路透）

    2025/07/14 17:31

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕西班牙的國際旅客人數排名全球第二，今年預計達到破紀錄的1億人次，但熱門海邊景點的本國旅客人數卻大幅減少，因為飯店及各種消費金額對當地人來說高不可攀。

    《路透》14日報導，西班牙的國際旅客數向來僅次於法國，但分析公司inAtlas調查數據顯示，西班牙25個地中海和大西洋沿岸旅遊目的地，去年本國旅客人數減少80萬人次，外國旅客量卻增加194萬人次。在前所未有的旅遊熱潮中，飯店和海灘等各種租金不斷上漲，導致本國人無從享受自家陽光明媚的海灘。

    26歲的達維拉（Wendy Davila）受訪表示，物價漲得離譜，整個西班牙海岸都貴得嚇人，因此她取消與男友在南部海岸加地斯（Cadiz）的「高價」旅行，轉往更便宜的內陸城市布爾戈斯（Burgos）。布爾戈斯以哥德式大教堂和11世紀騎士熙德（El Cid）的陵墓聞名遐邇。

    達維拉補充道：「現在度假你無法想去哪就去哪，而是得想想還有哪裡可以去。」

    西班牙人口4800萬，但每年的國際旅客卻近1億人次，導致國家嚴重依賴旅遊業，旅遊業佔西國國內生產毛額（GDP）的13%。如今，旅遊熱潮加劇住房短缺，抗議活動也日益增多，而西國人因高昂的房價而無法享受他們最喜歡的假期，還可能加劇抗議活動。

    數據公司Mabrian指出，過去3年西國飯店價格上漲23%，平均每晚136歐元（約4717台幣）。價格觀測公司Tecnitasa數據顯示，自2023年中以來，海濱別墅的租金也上漲20.3%，其中大部分夏季別墅在第一季就已被預訂一空。

    InAtlas公司表示，去年外國旅客在西國頂級海灘平均入住8晚，而當地人入住時間約只有外國旅客的一半，僅能負擔4分之1的花費。

    在此情況下，西國政府意識到日益加劇的不滿和不平等，正鼓勵國際旅客探索內陸景點，以解決過度擁擠問題並實現旅遊多元化。

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