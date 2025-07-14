菲防長遭爆擁外國國籍 國防部澄清：早已放棄馬爾他護照

菲律賓國防部今（14）日表示，鐵歐多洛就職國防部長前已放棄馬爾他國籍。（美聯社）

2025/07/14 17:48

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕菲律賓國防部今（14）日表示，國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）在就職前已放棄馬爾他國籍，並暗示批評者想透過謠言試圖損害他形象。菲律賓法律通常規定，擁有雙重國籍候選人，尤其是透過歸化獲得外國國籍候選人，必需放棄其外國國籍，否則將失去擔任高級公職資格。

根據《美聯社》報導，菲律賓國防部聲稱，鐵歐多洛放棄馬爾他護照和其公民身份後，才成為國防部長。國防部還說「這謠言動機很明確，鐵歐多洛部長也知道。」

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關於鐵歐多洛從馬爾他獲得護照細節，菲律賓國防部沒有透露。馬爾他屬於歐盟27國之一，允許外國人透過金融投資獲得公民身分。歐洲法院4月下令馬爾他關閉「黃金護照」計畫，裁定歐盟國家公民身分不得出售。

事實上允許富人購買公民身分的計畫曾在歐洲廣泛存在，但由於擔心這些計畫會助長跨國犯罪和逃避制裁，最終都被叫停。

鐵歐多洛2016年獲得了有效期為10年的馬爾他護照，但菲律賓國防部表示，他在2021年提交參議院席位候選人資格證書之前，其馬爾他護照「已交出並放棄」。最終鐵歐多洛競選參議員失敗。

鐵歐多洛2023年被菲律賓總統小馬可仕任命為防長。他上任後，成為中國在南海及亞洲其他地區採取侵略行動時最直言不諱批評者之一。他領導菲律賓努力深化與美國條約聯盟，並與其他國家建立新安全關係以遏制中國。

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