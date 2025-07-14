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    喀麥隆政壇超狂劇本 92歲比亞要連任第8次

    喀麥隆總統比亞2019年出席法國巴黎和平論壇的檔案照。（路透）

    喀麥隆總統比亞2019年出席法國巴黎和平論壇的檔案照。（路透）

    2025/07/14 17:04

    〔編譯陳成良／綜合報導〕喀麥隆高齡92歲的總統比亞（Paul Biya）13日在社群媒體宣布，將參加10月舉行的總統大選，尋求第8度連任，震撼該國政壇。他從1982年起掌權，至今已執政42年，是非洲第二長壽總統。這項宣布也讓外界質疑該國民主是否早已停滯不前，未曾真正實現政權輪替。

    據美聯社報導，比亞強調「我服務國家的決心，與我們面對的挑戰同樣重大」，承諾將持續領導國家。去年間曾一度傳出他病重甚至去世的消息，當局還罕見出面闢謠。他目前健康狀況堪憂，長年在海外就醫，也少有公開露面，卻仍堅持參選。

    比亞是喀麥隆自1960年脫離法國獨立後的第二位總統。在他漫長統治下，該國深陷貪腐醜聞與治理困境，尤其英語區持續爆發分離主義衝突，數千所學校被迫停課，民間與安全部隊間爆發致命衝突；東北部亦遭極端組織「博科聖地」暴力外溢波及，安全形勢持續惡化。

    面對政局僵化，近來多名比亞的親信轉向表態參選，預料10月選情將出現變化。人權律師阿哥博（Nkongho Felix Agbor）直言：「比亞再度參選，意味著喀麥隆的政治轉型停滯不前。這個國家需要的是革新，而不是複誦，人民渴望真正的民主與問責。」

    比亞2018年大選曾獲得逾7成選票，連任成功，但選舉充斥舞弊指控，且因分離主義與恐怖威脅，投票率極低。如今距投票僅剩數月，喀麥隆社會再度面臨「老總統與年輕人口」的結構性矛盾。

    在非洲其他國家，政治強人延長執政也屢見不鮮。赤道幾內亞總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）已在位45年，烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）也尋求第7度參選，朝半世紀政權邁進。這些現象顯示非洲多國民主空間持續萎縮。

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