糗大了！瑞典特勤慢跑打卡 總理住哪「全都錄」

瑞典總理克里斯特森（見圖）成為數位時代維安漏洞的最新案例，其特勤團隊至少35次因分享個人運動紀錄，而將國家領導人的敏感行蹤公諸於世。（歐新社資料照）

2025/07/14 17:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕總部在美國的新聞網站《Politico》歐洲版報導，本應滴水不漏的瑞典特勤局（Swedish security service），卻因成員使用一款熱門的健身應用程式，意外洩露了總理克里斯特森（Ulf Kristersson）的秘密行蹤，甚至連應列為最高機密的私人住宅位置都因此曝光。

這起離譜的維安疏失，最初由瑞典《每日新聞報》（Dagens Nyheter）揭露。報導指出，負責保護政要的特勤人員在至少35次的個人運動後，將其跑步或自行車的訓練數據上傳至健身App「Strava」。這些無心分享的GPS軌跡，卻成了洩露國家機密的路線圖，清晰描繪出總理的慢跑路徑與海外出訪的隔夜行程細節。

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受影響的對象不僅是現任總理。報導稱，這些上傳的資訊同樣也與瑞典王室成員、前總理安德森（Magdalena Andersson），以及執政聯盟的友黨瑞典民主黨領袖奧克松（Jimmie Åkesson）的活動軌跡相關聯。

其中一個具體案例發生在挪威的博德（Bodø）。當時克里斯特森正在當地與挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）及芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）舉行會晤，一名隨行保鑣卻上傳了在當地的跑步紀錄。極諷刺的是，克里斯特森本人稍後也在社群媒體上，發布了一張3位領導人一同慢跑的照片，凸顯了公開活動與敏感行蹤之間模糊的界線。

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