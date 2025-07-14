畫「黑色海豚」遭老師退件！ 小1女童創作視角反獲母親、萬人力挺

近期一名日本母親分享，女兒就讀小學１年級時，曾畫出一幅「黑色海豚」粉彩畫，卻遭美術老師以「不符合事實」退件與要求重畫。（圖擷取自@ikefujinouen_c.lover Threads）

2025/07/14 19:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕尚在慢慢探索世界的年幼孩童，大多擁有天馬行空、無盡無窮的想像力，以及獨特的觀察視角，並不時創造出令大人驚豔之作。有位日本母親分享，女兒曾畫出一幅「黑色海豚」粉彩畫，卻遭美術老師以「不符合事實」退件與要求重畫，但她得知女兒創作視角後選擇支持女兒，感人事蹟引發上萬網友關注。

據了解，社群平台Threads名為「生藤農園」的日本母親發文分享，透露女兒還在就讀小學1年級時，曾在才藝教室課堂中畫出一幅粉彩畫，主角是2隻身形圓潤的「黑色海豚」，一起擺動身體在漸層色的水中悠游，畫面看起來栩栩如生。然而，美術老師認為海豚的顏色，不符合傳統認知的「事實」，直接當場退件並要求女兒重畫。

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「生藤農園」回憶，女兒非常堅持自己的構圖、不願更改，而她自己也屬於尊重孩子創作自由的家長，因此出面婉拒美術老師的要求，並讓女兒將畫作帶回家珍藏。事後她詢問女兒是否討厭粉紅或藍色海豚等問題，女兒這才解釋自己的創作視角，「從海底往上看，海豚就是黑色的呀！」令她為女兒的觀察力和想像力感到佩服不已。

文章曝光後，在網上引發廣大迴響，不少網友紛紛讚嘆「觀察和表達能力太棒了」、「孩子的想像力總是令人驚嘆」、「真正從海底仰望海豚的視角」、「這幅畫作比拉森的作品更令人感動」、「孩子用不同的視角去看世界，而不是侷限於既定模式」。此外，「生藤農園」還在留言區補充，女兒今年已經15歲了，近期她想起來自己有孩子後發生的各種趣事，這件事正好是其中一件，於是決定發文跟大家分享。

據了解，多數海豚科動物（學名：Delphinidae）背部呈現深色，像是黑色、棕色或深灰色，身上花紋則因種類而異，有助於牠們藏匿水中不被獵食者發現。不過生活在特定水域中的海豚，會為了適應環境出現不同顏色，也有海豚因為疾病、基因突變等緣故，天生顏色與同類不同，例如中華白海豚、黑白海豚（也稱︰花斑喙頭海豚）。

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多數海豚科動物（學名：Delphinidae）背部呈現深色，像是黑色、棕色或深灰色，身上花紋則因種類而異，有助於牠們藏匿水中不被獵食者發現。（資料照，美聯社）

不少網友指出，女童畫作精準捕捉到海豚游動時的律動感，還清楚描繪出從海底仰望水面的光影對比，觀察力與創作角度令人敬佩。示意圖，圖為日本橫濱八景島海島樂園的海豚親子游泳畫面。（資料照，美聯社）

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