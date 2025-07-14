愛爾蘭挖掘母嬰之家遺址 796具嬰兒遺骸有望重見天日

位於愛爾蘭戈爾韋郡圖安的聖瑪麗母嬰之家遺址即將挖掘。（法新社）

2025/07/14 16:54

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕一個世紀前，愛爾蘭修女將796名嬰兒埋葬在一個集體墳墓中。如今考古學家和其他專家將開始在戈爾韋郡（Galway）圖安（Tuam）挖掘該遺址。

根據《衛報》報導，挖掘現場位於一片住宅區中心地帶，大部分區域已被封鎖，今（14日）挖土機將開始在面積5000平方公尺的現場緩慢挖掘泥土。此地為圖安的聖瑪麗母嬰之家（St Mary’s mother and baby home）遺址，796名嬰兒安息之地，他們在1925年至1961年間死於該處。

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這次行動旨在發掘所有遺骸，努力確認身分，將其送回家人並重新安葬，使其獲得尊嚴。由於遺址規模、位置、遺骸混雜等因素，使行動極為複雜。

預計此次行動將持續2年，標誌愛爾蘭對宗教和國立機構中兒童遭受虐待和忽視問題反思進入新階段，尤其是那些背負非婚生子女污名的兒童。他們遭受的虐待，被稱為國家良知污點。

聖瑪麗醫院，即所謂母嬰之家，年輕婦女和女孩被送來這裡分娩，一些嬰兒被埋在廢棄地下化糞池裡。該醫院1961年關閉，建築物大部分處於廢棄狀態，直到1972年被拆除，並在原址上建造一個新住宅區。

此前聖瑪麗醫院沒有埋葬記錄，死亡事件也被忽視，直到10年歷史學家科利斯（Catherine Corless）發現796名嬰兒死亡證明，促使司法委員會成立，州政府道歉，並承諾挖掘該遺址。

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