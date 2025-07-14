「重錘」要來了！川普預告發表對俄「重大聲明」

美國總統川普13日在美國紐澤西州舉行的FIFA世界俱樂部盃決賽後頒獎時高舉拳頭致意，隔日他預告將對俄羅斯發表「重大聲明」。（法新社）

2025/07/14 16:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕在與北約（NATO）秘書長舉行會談前夕，美國總統川普預告將於14日發表關於烏克蘭戰爭的「重大聲明」，並已先行宣布將向基輔提供新的武器裝備。與此同時，美國國會共和黨人正準備一套對莫斯科的重量級制裁方案，顯示華府對俄政策可能迎來重大轉變。

根據法新社報導，尋求透過談判終結這場三年戰爭的川普，已對克里姆林宮領導人展現出日益增長的不耐。他於13日宣布：「我們將運送他們（烏克蘭）迫切需要的愛國者（Patriot）防空系統。」

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此舉標誌著白宮政策的轉彎，本月稍早才宣布將暫停部分對烏軍援。川普解釋了新的交易模式，將涉及北約向美國採購部分武器再轉交烏克蘭。他直言：「基本上，我們會提供各種精密軍事設備，他們會百分之百付款。這對我們來說是生意。」

川普也再次表達他對俄羅斯總統普廷的「失望」。「普廷真的讓很多人意外。他說話很好聽，然後到了晚上就轟炸每個人。」上週，川普更公開指責普廷在烏克蘭問題上對華盛頓投擲「胡扯」（bullshit），顯見其挫折感。

當被問及是否將宣布對俄制裁時，川普語帶玄機地表示：「我們明天將會看到分曉，好嗎？」與此同時，美國國會的壓力正不斷升級。共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）正推動一項兩黨法案，旨在賦予川普用「重錘」（sledgehammer）來打擊俄羅斯的權力。

葛蘭姆稱，該法案將允許川普「打擊普廷的經濟，以及所有支撐普廷戰爭機器的國家」，甚至可對援助俄羅斯的國家（如中國、印度或巴西）徵收高達500%的關稅。民主黨參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）則透露，他們也將與北約討論解凍俄羅斯海外資產此一棘手的法律問題。

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