詐騙全美老人近3億！ 8名中國留學生被捕起訴 最高20年刑期

〔即時新聞/綜合報導〕美國賓州法院近日起訴8名中國留學生,這些學生雖然分散各州讀書,但合夥組成詐騙集團,專門在網上詐騙老年人,受害者遍布19州、超過50人,涉案金額高達1000萬美元(約新台幣2.9億元)。檢察官證實,8名涉案中國留學生被警方逮捕後,已被正式起訴,最高將面臨20年徒刑。

綜合外媒報導,賓州中區(Middle District of Pennsylvania)聯邦檢察官辦公室11日證實,8名持有F-1學生簽證的中國籍留學生,涉嫌在全美多州進行網路詐騙。檢察官葛根納斯(John C. Gurganus)透露,8名被告分別來自於賓州、加州、紐約、紐澤西州與佛羅里達州,其中2人皆是就讀賓州州立大學(Pennsylvania State University)的留學生。

根據起訴書文件指出,8名被告涉嫌從2023年8月至2024年2月期間,使用一種「電腦彈出式(pop-up)警報」的詐騙手法,針對全美各地老人進行詐騙。報導指出,這種手法是透過虛構的彈出式視窗,警告被害人電腦或銀行帳戶遭到駭客入侵,再誘導不知情的民眾,向所謂的「支援單位」或「政府組織」進行通報。

倘若有民眾信以為真,詐騙集團就派員假冒聯邦執法人員登門,向被害人聲稱要「協助保護資產」,並要求被害人將大筆資金轉入特定的帳戶,佯稱要「代為保管」,實則詐取巨額現金獲利。事後有受害者向真正的執法單位報案求助,待執法人員調查後,發現8名被告聯手行騙範圍涵蓋至少19州,且被害人多為年長者。

由於受害人數過高、範圍廣闊,讓聯邦調查局(FBI)與國土安全部旗下國土安全調查局署(HSI),一起聯手介入調查,並成功破獲這個詐騙集團,將8名被告逮捕歸案。目前8名被告的犯罪事實,交由助理聯邦檢察官洛伊(Sarah R. Lloyd)負責起訴,如果罪名成立,每個人將面臨最高20年有期徒刑等刑責。

此外,檢方還公布8名被告的名字、年齡與居住位置,其中24歲蔣彥昆(Yankun Jiang,以下皆為音譯)、24歲楊翰林(Hanlin Yang),來自賓州;24歲涂曉青(Xiaoqing Tu)、25歲陳晨浩(Chenhao Chen)、35歲陸東傑(Dongjie Lu),則來自來自加州;22歲鮑磊(Lei Bao)來自紐約、25歲張嘉成(Jiacheng Zhang)來自佛州、31歲張闊(Kuo Zhang)來自紐澤西州。

