詐騙全美老人近3億！ 8名中國留學生被捕起訴 最高20年刑期

美國賓州法院近日起訴8名中國留學生，這些學生雖然分散各州讀書，但合夥組成詐騙集團，專門在網上詐騙老年人，受害者遍布19州、超過50人，涉案金額達高達1000萬美元（約新台幣2.9億元）。示意圖。（資料照，路透）

2025/07/14 16:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州法院近日起訴8名中國留學生，這些學生雖然分散各州讀書，但合夥組成詐騙集團，專門在網上詐騙老年人，受害者遍布19州、超過50人，涉案金額高達1000萬美元（約新台幣2.9億元）。檢察官證實，8名涉案中國留學生被警方逮捕後，已被正式起訴，最高將面臨20年徒刑。

綜合外媒報導，賓州中區（Middle District of Pennsylvania）聯邦檢察官辦公室11日證實，8名持有F-1學生簽證的中國籍留學生，涉嫌在全美多州進行網路詐騙。檢察官葛根納斯（John C. Gurganus）透露，8名被告分別來自於賓州、加州、紐約、紐澤西州與佛羅里達州，其中2人皆是就讀賓州州立大學（Pennsylvania State University）的留學生。

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根據起訴書文件指出，8名被告涉嫌從2023年8月至2024年2月期間，使用一種「電腦彈出式（pop-up）警報」的詐騙手法，針對全美各地老人進行詐騙。報導指出，這種手法是透過虛構的彈出式視窗，警告被害人電腦或銀行帳戶遭到駭客入侵，再誘導不知情的民眾，向所謂的「支援單位」或「政府組織」進行通報。

倘若有民眾信以為真，詐騙集團就派員假冒聯邦執法人員登門，向被害人聲稱要「協助保護資產」，並要求被害人將大筆資金轉入特定的帳戶，佯稱要「代為保管」，實則詐取巨額現金獲利。事後有受害者向真正的執法單位報案求助，待執法人員調查後，發現8名被告聯手行騙範圍涵蓋至少19州，且被害人多為年長者。

由於受害人數過高、範圍廣闊，讓聯邦調查局（FBI）與國土安全部旗下國土安全調查局署（HSI），一起聯手介入調查，並成功破獲這個詐騙集團，將8名被告逮捕歸案。目前8名被告的犯罪事實，交由助理聯邦檢察官洛伊（Sarah R. Lloyd）負責起訴，如果罪名成立，每個人將面臨最高20年有期徒刑等刑責。

此外，檢方還公布8名被告的名字、年齡與居住位置，其中24歲蔣彥昆（Yankun Jiang，以下皆為音譯）、24歲楊翰林（Hanlin Yang），來自賓州；24歲涂曉青（Xiaoqing Tu）、25歲陳晨浩（Chenhao Chen）、35歲陸東傑（Dongjie Lu），則來自來自加州；22歲鮑磊（Lei Bao）來自紐約、25歲張嘉成（Jiacheng Zhang）來自佛州、31歲張闊（Kuo Zhang）來自紐澤西州。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

Chinese nationals charged in computer hacking scam that has cost Pa. victims, others $4.4M https://t.co/ACDjqTqAQZ — PennLive.com （@PennLive） July 11, 2025

Eight Chinese nationals on student visas have been indicted in a multi-million-dollar computer "pop-up" scam targeting elderly Americans. They allegedly defrauded over 50 victims across 19 states out of more than $10M.https://t.co/s46nFowC9Q

8 Chinese Nationals On Student Visas… — Spotlight on China （@spotlightoncn） July 14, 2025

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