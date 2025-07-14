劍指泰國？柬埔寨總理宣布2026年恢復徵兵

圖為2011年4月，泰國軍方在與柬埔寨部隊發生邊境衝突期間，於素林府卡布錫區（Karb Cherng）部署戰車與士兵，強化前線防衛。此類跨境摩擦也成為2025年雙方關係再度緊繃的歷史背景之一。（歐新社資料照）

2025/07/14 14:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）14日宣布，該國軍方將於2026年起開始徵召平民入伍。法新社報導指出，洪馬內直指近期與鄰國泰國不斷升溫的緊張關係，是該國決定啟用一部沉睡近20年強制兵役法的關鍵原因。

柬埔寨和泰國關係自今年5月以來持續緊張，當時一場長期的領土爭議演變為跨境武裝衝突，導致1名柬埔寨士兵陣亡。事實上，柬泰兩國的領土爭議其來有自，雙方曾在2011年因普里維希印度教神廟（Preah Vihear temple，又稱「柏威夏寺」）主權問題爆發嚴重軍事衝突。

請繼續往下閱讀...

洪馬內在實居省（Kampong Chhnang）王家憲兵訓練中心的一場典禮上表示：「這次的對抗事件對我們來說是一個教訓，也是一個機會，讓我們得以審視、評估並設定我們改革軍隊的目標。」他隨後明確宣布：「從2026年起，兵役法將被執行。」

柬埔寨國會其實早在2006年就已通過相關法律，規定所有年齡介於18至30歲的柬埔寨國民，必須在軍中服役18個月，但該法案從未被真正實施過。

此次宣布啟動徵兵，不僅將直接改變柬埔寨年輕世代的生活樣態，也勢必引發該國對國家資源配置與軍民關係的重新審視，其對區域軍事平衡的長期影響，正有待觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法