日本7-11制服標示矮化台灣 亂源可能是教科書

日本7-ELEVEN為了慶祝7月11日，選在當天上午發文分享各國或地區的7-11制服，然而台灣的部分竟被標註成「中國（台灣）」。（圖擷取自@7andi_jp_pr 社群平台「X」，本報合成）

2025/07/14 15:06

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕日本連鎖超商7-11日前於官方X發布全球小7店員制服的照片，原本是配合「7月11日」的宣傳活動，但因把台灣標成「中國（台灣）」，疑有矮化台灣之嫌而在網路延燒，雖有日本學者緩頰這是「對中台關係認識不足」所招致的炎上事件，希望日企借鏡，但若要追根究柢，或許不能全怪日企，而是日本教科書本來就這麼教的。

日本的中小學教科書，長久以來對台灣相關內容的描述存在著很多爭議，例如在地圖中移除海峽中線，將台灣標為「中國的一部分」，圖表來源使用中國統計資料並以同色呈現台灣為中國一部份，或是日本在1945年「將台灣歸還中國」、中台現狀為「分裂」或「分裂狀態」等不正確的描述，可能讓日本學生誤認「一中」觀點為事實。

請繼續往下閱讀...

日本開放民間出版社編寫教科書，經由文部科學省審核合格後即可發行，日本產經新聞去年報導，2024年3月通過的中學地理教科書中，有4家出版社均採用了中國製作的統計資料，將台灣視為中國的一部分。其中有帝國書院和東京書籍的兩本地圖教材，將台灣標示為中國的一部分。

對於這些有問題的標示和描述，帝國書院解釋是「基於政府的觀點」。事實上，文部科學省根據政府既有「充分理解並尊重中國立場」（1972年日中聯合聲明）來審定地圖教材，但官方並未承認台灣屬於中國。產經報導指出，這種表記和描述方式，已經不符合台灣的主流民意，並且懷疑這是中國認知戰對日本的滲透，預防未來若美軍在日本使用基地協防台灣時，煽動輿論提高反美情緒。

對於日本教科書出現的謬誤，包括「日本李登輝之友會」、「台灣研究論壇」等日本友台團體和多個在日台灣人團體，從2005年以來持續推動連署要求文科省進行更正。

其中「在日台灣同鄉會」和「台灣研究論壇」，不定期在東京各大車站前舉辦請願連署活動，最近一次是在6月30日於東京的池袋車站前舉辦。

請願內容包括：要求文科省1.建議教科書出版商更正將台灣稱為中國領土的錯誤描述、2.鼓勵學生了解台灣是一個民主地區，不隸屬於中國。台灣研究論壇曾在2007年向文科提出連署書，他們預定明年將捲土重來，向國會提交請願書。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法